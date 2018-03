Oberlandesgericht stoppt Lizenzvergabeverfahren der Cannabisagentur.

Als das Cannabis-als-Medizin-Gesetz in Kraft trat, konnten viele Menschen aufatmen. Es klang gut, dass Marihuana künftig als reguläres Medikament von Ärzten verschrieben werden könnte, keine Ausnahmegenehmigungen mehr vonnöten seien und Krankenkassen in Regelfällen die Kosten übernehmen müssten. Doch nach einem Jahr mit dem Wege ebnenden Gesetz hat sich nicht nur in den stark angewachsenen Patientenkreisen Ernüchterung breitgemacht, auch die sich selbst als mögliche Versorger betrachtenden Produktionsunternehmen aus Deutschland hatten von der Wirkung des Gesetzeswandels mehr erhofft. Da nahezu unüberwindliche Hürden für den Erhalt von Anbaulizenzen seitens der Cannabisagentur aufgestellt worden waren, klagten vier Unternehmen und verzögerten damit bereits ein Ende des Ausschreibungsverfahrens. Nun wurde gestern im Oberlandesgericht Düsseldorf durch den Vergabesenat entschieden, dass nicht die eigentlich beklagten Bestimmungen unverhältnismäßig hoch gesetzt wurden, jedoch ein nachträgliches Erhöhen dieser Anforderungen mehr Planungszeit für die Bewerber hätte mitbringen müssen und somit kein Zuschlag erteilt werden darf. Jetzt liegt der Medizinalhanfanbau in Deutschland auf Eis – das Oberlandesgericht stoppt das Lizenzvergabeverfahren der Cannabisagentur.

Wirklich schlechte Nachrichten für deutsche Cannabispatienten, bedauerliche Nachrichten für manchen Investor, der sich schon mit ausländischen Partnern im Boot medizinisches Cannabis anbauen sah, und besonders peinliche News für die vom BfArM ins Leben gerufene Cannabisagentur, welche für das weitere Verzögern des heimischen Medizinalhanfanbaus verantwortlich gemacht wurde, stellt die gestern gefällte Entscheidung dar. Der Ende März in den Ruhestand gehende Richter Dicks vom Oberlandesgericht Düsseldorf rügte die Herangehensweise der Bundesagentur deutlich, da man bei der Planung Cannabis anzubauen, eigentlich doch den sichersten Weg hätte einschlagen müssen. Der Vergabesenat des Gerichtes entschied trotz der mit Bedauern behafteten Warnung der Anwältin des Bundesinstitutes im Sinne eines Klägers, womit die Befürchtungen der Juristin über zunehmende Lieferengpässe und eine ausfallende erste Medizinalhanfernte im Jahr 2019 wohl bittere Realität werden. Man wolle das Ausschreibungsverfahren aber nun schnellstmöglich erneut initiieren und bedauere die Versorgung für Schwerkranke nicht mit Cannabis aus deutschem Anbau ab 2019 garantieren zu können, ließ das BfArM nach der Entscheidung verlauten. Ob die Cannabisagentur bis zur Neuausschreibung nun realistische Produktionszahlen in ihr Aufbauprogramm einfließen lässt, oder weiterhin die von DHV-Geschäftsführer Georg Wurth benannten Verbrauchsmengen des letzten halben Jahres ab 2021 hier dann wirklich ein ganzes Jahr lang reichen sollen, bleibt daher mit Spannung abzuwarten.

Im Alkoholhochkonsumland Deutschland könnte auch nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen etwas mehr Cannabis in jedem Fall nicht schaden. Importeure lachen.