Voraussetzungen für Anbaulizenzen veröffentlicht

Die Cannabisagentur schließt Produzenten in Deutschland nahezu aus.

Nachdem am 04. März die genaueren Pläne der Cannabisagentur während einer Pressekonferenz vermittelt wurden, kamen Ende letzter Woche die verlangten Voraussetzungen für Anbaulizenzen ans Licht, welche seitens des BfArM auf alle in Wartestellung befindlichen Geschäftsleute losgelassen wurden. Nun ist die Ernüchterung groß, denn die Cannabisagentur schließt deutsche Unternehmen nahezu aus.

Die bereits am 08.04.2017 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Auftragsbekanntmachung, welche die Voraussetzungen für die Vergabe von Anbaulizenzen Punkt für Punkt erklärt, hat einige hohe Hürden für alle interessierten Unternehmen eingebaut bekommen, die sich bisher noch nicht mir dem Hanfanbau beschäftigt haben. Drei Jahre professionelle Zuchterfahrung benötigten alle Bewerber bei der Cannabisagentur, wobei hier leider nicht die Jahre im Zuchthaus für illegale Cannabisgrows angezählt werden. Denn nach den bisher geltenden Gesetzen des Landes der neu gegründeten Cannabisagentur war der Anbau von potenten Cannabisgewächsen bekannterweise nicht gestattet, was den Erfahrungsschatz der einzig finanziell gepolsterten Unternehmer aus Deutschland gen Null schnellen lässt. Auch klingen die kommenden Regeln und Auftragsversprechen nicht unbedingt verhältnismäßig, will man ein Unternehmen auf professioneller Basis schaffen und einigen Angestellten gute Arbeitslöhne bezahlen. Nur 200 Kilogramm medizinisch verwendbares Cannabis dürfen die glücklichen „Gewinner“ des Ausschreibungsverfahrens pro Jahr produzieren, sollte ihnen nicht noch mehr Gutes in Form mehrerer Genehmigungen zustoßen, die insgesamt auf sieben Stück pro Teilnehmer in einem Losverfahren beschränkt sind.

Erhalten werden diese Erlaubnis zum Anbau eh nur die fähigsten Anbieter, die durch ein ausgeklügeltes Punktesystem ermittelt werden: Je fähiger man bereits ist, desto größer die Chance auf den Zuschlag in Deutschland zur Cannabisversorgung.

Somit hat Georg Wurth vom Deutschen Hanf Verband schon am 10.04.2017 bereits ganz richtig festgehalten, dass deutsche Unternehmen hierzulande zu kurz kommen könnten, trotz ihres massiven Interesses an einer Lizenz. Nur eine Handvoll Unternehmen könne hierzulande profitieren, prognostiziert auch DHV-Mitbegründer Dirk Rehahn auf der Internetpräsenz der Tagesschau.

Anwälten und Banken – die neuerdings keine Berührungsängste mit dem sich erschließenden Geschäftsfeld hätten – bleiben alle frischen Geldquellen somit aber auch noch ein Weilchen länger versiegelt.