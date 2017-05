Bionorica bewirbt sich für den Medizinalhanfanbau in Deutschland mit guten Chancen.

Das forschende und mittelständische Unternehmen Bionrica verwertet in Wien für die Herstellung des vertriebenen Cannabispräparates Dronabinol potente Hanfpflanzen. Unter einer Monopolstellung wurde dem Hersteller pflanzlicher Arzneimittel in Deutschland gewährt gutes Geld zu verdienen, vom dem sich der vorausschauende Geschäftsführer Prof. Michael Popp mehrfach sinngerecht zu trennen wusste. Spendengelder an CDU und FDP bescherten Zugang zu den richtigen Personenkreisen, die unter anderem auch die Regeln für die angewandte Cannabispolitik ausfechten. Da die dort geschaffenen Voraussetzungen für die Medizinalhanfversorgung in Deutschland lebender Patienten unüberwindbare Hürden für Neueinsteiger aufstellten, bewirbt sich Bionorica jetzt wohl als einziges deutsches Unternehmen für die zu vergebenden Anbaulizenzen mit sehr guten Chancen. Dabei werden alle Cannabisanbaulizenzen von führenden Herstellern angepeilt, wie Wirtschaftsmagazine nun auch erschrocken feststellten.

So erwartet die Wirtschafts Woche das holländische Unternehmen Bedrocan sowie den israelischen Anbieter Tikun Olam auf der Liste der Bewerber zu sehen, während auf Wallstreet Online auch die Kanadier eine Erwähnung finden. Deutsche Unternehmen – neben Bionorica – hätten laut den Aussagen eines Anwalts, der eine Gruppe interessierter Geschäftsleute berät, einzig eine Chance, würden sie mit erfahrenen ausländischen Unternehmen kooperieren. Der zuvor bereits spendabel agierende Geschäftsführer und Eigentümer von Bionorica Prof. Micheal Popp hingegen, wird sein jetzt erst vor der Presse ausgedrücktes Interesse – „Medinzinalhanf in pharmazeutischer Qualität in Deutschland anzubauen“ – mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit auch ohne derartige Zugeständnisse umsetzen können.

Es läuft wie geschmiert beim legalen Marihuanamonopoly.