Bezirksvertretung der Kölner Innenstadt für Cannabis-Modellprojekt

SPD und CDU votieren gegen Studie zur kontrollierten Abgabe von Cannabis in Apotheken

Mitten in der Fastenzeit zeigen die Stadtteilpolitiker der Kölner Innenstadt erstaunlichen Frohsinn. Die Bezirksvertretung beschloss gegen die Stimmen von SPD und CDU, die Verwaltung der Stadt Köln damit zu beauftragen, eine gesetzliche Ausnahmegenehmigung für eine Cannabis-Studie zu erlassen und beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ein Modellprojekt für die kontrollierte Abgabe von Genusshanf an registrierte Teilnehmer zu beantragen. Möglich gemacht haben den Beschluss die Ratsmitglieder von Bündnis90/Die Grünen, Die Linke, FDP, „Deine Freunde“ und die „Ratsgruppe Gut“. Für die wissenschaftliche Untersuchung sollen lizenzierte Abgabestellen in Apotheken in der Innenstadt eingerichtet werden. Zugleich soll ein „Runder Tisch“ eine weiterführende Strategie entwickeln, um den legalen Erwerb von Cannabis künftig in ganz Köln zu regulieren. Im Fokus der Arbeitsgruppe „AG-Cannabis“, gebildet aus Drogenexperten, Polizei und Fachpolitikern, steht auch, Aufschluss darüber zu bekommen, welche Auswirkungen eine legale Cannabis-Abgabe auf die Stadt, das gesellschaftliche Zusammenleben, die Gesundheit der Konsumenten und den Schwarzmarkt hat.

Der Vorstoß der linksgrünen Mehrheit der Bezirksvertretung stützt sich auf mittlerweile altbekannte Argumente. „Von einer Legalisierung würden auch Polizei und Justiz profitieren“, heißt es im Antrag mit dem Verweis darauf, dass sich Polizei und Gerichte mit einer Vielzahl von Verfahren herumschlagen, die zumeist wegen Geringfügigkeit wieder eingestellt werden müssten. Zudem seien beträchtliche Steuereinnahmen zu erwarten, die postwendend in eine verbesserte Drogenprävention investiert werden könnten. Auch dämme die Legalisierung von Cannabis die organisierte Kriminalität ein.

Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Claus Vincon, betonte gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass der erneute Antrag nicht darauf abziele, Cannabis weiter zu verbreiten. Vielmehr sei der Gesundheitsschutz oberstes Gebot. „Wer heute eine Flasche Bier kauft, weiß, was da drin ist“, sagt Vincon. Bei Marihuana hingegen fehlten jegliche Informationen. Darüber hinaus forderte der grüne Bezirksvertreter, die Hanfkonsumenten zu entkriminalisieren. Es sei nicht länger hinnehmbar, dass „ein Jugendlicher, der mit wenig mehr als zehn Gramm Cannabis angetroffen werde“, wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz abgestraft wird und nach der Verurteilung keine Lehrstelle mehr in einer Pflegeeinrichtung oder einem Kindergarten bekomme.

Von all dem will die Bezirksvertreterin Regina Börschel (SPD), die vergeblich gegen den Antrag votiert hat, nichts wissen. Die Sozialdemokratin ist in großer Sorge ob des Beschlusses und befürchtet, dass das Modellprojekt Cannabis-Touristen aus der ganzen Stadt in die Innenstadt lockt. Das zu verhindern, liegt nun in der Hand des Rates der Stadt Köln – und der wird von Sozial- und Christdemokraten dominiert.