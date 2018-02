Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd strikt gegen Legalisierungsgedanken

„Gesundheitsgefährdende Straftaten dürfen nicht legalisiert werden …“

Andre Schulz – der Bundesvorsitzende der Kriminalbeamten – scheint in einen Bienenkorb gestochen zu haben, als er erneut öffentlich für eine Beendigung des sinnfreien Cannabisverbotes in Deutschland warb. Bayerns Gesundheitsministerin wetterte sogleich gegen die vernünftigen Argumente des Kripomannes, sogenannte Fachexperten hielten sofort medial mit verrosteten Erkenntnissen über das gefährliche Marihuana die Angst auf angemessener Höhe und auch aus anderer Reihe der Polizei gab es Paroli gegen den geforderten Fortschritt in Sachen Bürgerrechte, Jugendschutz und Kriminalitätsbekämpfung. Da in Bayern die Uhren etwas anders ticken, gibt sich nun auch noch etwas verspätet der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Ehre und lässt via verfasster Pressemitteilung seine Sicht der Dinge erkennbar in nahe gelegenen Lokalwebseiten erscheinen. Nach Meinung von Robert Kopp – nicht Koch – sollten gesundheitsgefährdende Straftaten nicht legalisiert werden, weshalb legales Gras für den seit vierzig Jahren im Polizeiberuf tätigen Südbayern nicht in die Tüte kommt.

Allein die öffentliche und ideologisch geführte Diskussion über die Freigabe von Cannabis sei aus Sicht des Präsidenten des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit dafür verantwortlich, dass sich zwischen 2015 und 2016 die Bereitschaft zum Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss um über 46 Prozent erhöht habe. Drogentourismus wäre zudem eine Folge, die noch mehr fremde Menschen nach Deutschland locken würde, wenn Cannabis hierzulande in Geschäften unter sicheren Bedingungen und Qualitätskontrollen produziert wie verkauft werden würde, ist sich der seit vier Dekaden im Job tätige Polizist sicher. Natürlich wären selbst die Ergebnisse einer Entkriminalisierung fatal für alle Jugendlichen und Kinder, die nach Meinung Robert Kopps somit auf dem leicht zugänglichen Schwarzmarkt besser vor den gesundheitlichen Gefahren geschützt sein müssen.

Nicht das Ausbruchs-, sondern das vermehrte Entstehungsrisiko von Psychosen wäre bei zwingend steigenden Konsumentenzahlen unter jungen Menschen eine unausweichliche Folge – durch die neu auf dem Markt erschienene Droge mit einem mittlerweile verzehnfachten Wirkstoffgehalt – weshalb die derzeitige Kifferjagd im Umkehrschluss, trotz einer Verdopplung aufgefundenen Schwarzmarktmarihuanas zwischen 2015 und 2016, genügend Sinn ergäbe weiter geführt zu werden. Nur weil gesundheitsgefährdende Straftaten – also gewöhnlicher privater Cannabiskonsum – den überlasteten Sicherheitsbehörden eine Menge an Arbeit bereiten würden – die anderswo besser investiert wäre – dürfe man derartige Handlungen nicht erlauben; andere „Phänomene“ kosteten ebenso wertvolle Arbeitszeit der viel beschäftigten Polizei in Südbayern. Die dort agierende Gewerkschaft und deren Vorsitzender Michael Ertl stehen in allen Belangen dicht hinter ihrem Präsidenten, schließlich finden auch diese aktiven Polizisten, dass „legal kiffende Jugendliche oder gar Kinder“ ganz eindeutig „nicht in das Bild einer intakten Gesellschaft“ gehören, weshalb man sie wohl ganz einfach weiterhin dank des funktionslosen Jugendschutzes des Schwarzmarktes in steigender Anzahl lieber mit Blaulicht verfolgen möchte.

Es muss schließlich einen Grund geben, warum die meisten europäischen Länder dies ebenso gestalten und nicht dem gern von Befürwortern erwähnten „positiven Beispiel aus den Niederlanden“ folgen – schlussfolgert Robert Kopp, Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, treffsicher nach über vierzig Jahren offensichtlich häufig verschwendeter Polizeiarbeit.