Bayerns Gesundheitsministerin gegen Cannabis-Freigabe

Melanie Huml (CSU) lehnt die Forderung der Polizeigewerkschaft BDK nach einem Ende der Cannabis-Prohibition ab

Sadhu van Hemp

Wie nicht anders zu erwarten fand der erneute Vorstoß des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), den Gebrauch von Cannabis zu entkriminalisieren, wenig Anklang bei denen, die glauben, sie seien die wahren Hüter von Anstand und Sitte. Vorneweg stürmen Unionspolitiker, aber auch Sozialdemokraten und die Funktionäre der konkurrierenden Gewerkschaft der Polizei (GdP). Die üblichen Befürworter der Cannabis-Prohibition zeigen sich mehr als irritiert über den Appell aus dem Hause des BDK. Der Vorsitzende André Schulz kritisiert in der Bildzeitung das Cannabis-Verbot als „historisch willkürlich“ und „bis heute weder intelligent noch zielführend“. Die augenblickliche Praxis fördere nur kriminelle Karrieren und müsse eingestellt werden.

Da das Thema „Cannabis“ selbst drittklassigen Politikern als Trittbrett für mediale Aufmerksamkeit dient, sah sich nun auch Bayerns Gesundheitsministerin, Melanie Huml (CSU), bemüßigt, den Krieg gegen die Hänflinge als segensreich zu verteidigen. Huml, die als völlig inkompetente Drogensachverständige aus Presse, Funk und Fernsehen hinlänglich bekannt ist, stimmte im Münchner Merkur die ewige Leier an, dass die Cannabis-Prohibition unabdingbar für den Jugend- und Gesundheitsschutz sei: „Bei jungen Menschen darf nicht der Eindruck entstehen, dass Cannabis völlig harmlos ist. (…) Das Wort ,Entkriminalisierung‘ mag zwar positiv und nett klingen. Tatsächlich kann es aber bedeuten, dass die Hemmschwelle sinkt und mehr Menschen als bisher Drogen konsumieren – mit all den negativen gesundheitlichen Folgen.“ Wie immer hat die drogenpolitisch arg verpeilte Frau das Heilkraut mit der härtesten Droge der Welt verwechselt – dem Alkohol.

Rückdeckung für ihr Geschrei gegen eine Entkriminalisierung der Genusskiffer bekam die 42-jährige fränkisch-katholische CSU’lerin aus dem Bundesgesundheitsministerium: Die Sprecherin des geschäftsführenden Ministers Hermann Gröhe (CDU) verwies auf aktuelle – vermutlich hauseigene – Studien. Und die besagen, dass der Konsum der „Droge“„erhebliche negative gesundheitliche Folgen“ hat. Somit gäbe es keinen Anlass, eine Änderung der Rechtslage ins Auge zu fassen.

Doch nicht nur Unionspolitiker nutzen die Gelegenheit der angefachten Debatte, sich Geltung zu verschaffen und mit einem Statement gegen Andre Schulz’ Forderung zu blamieren. Berlins Regierender Bürgermeister meldete sich deshalb noch schnell von seiner Dienstreise aus Den Haag zu Wort. Wie Melanie Huml und alle anderen Ewiggestrigen sieht Michael Müller die Bestrebungen für eine Cannabis-Freigabe „sehr kritisch“. Auch der Sozialdemokrat bezieht sich auf eine Studie – und zwar auf eine selbstangefertigte. Müllers Untersuchung fand ganz privat in seinem Bekanntenkreis statt, wo er es miterlebt habe, dass Haschisch „eine Einstiegsdroge für härtere Drogen war“.

Auch aus dem Saarland kommt Widerstand. Der Saar-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Ralf Porzel, zeigte sich ebenso „irritiert“ über den Cannabis-Vorstoß des Kollegen vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Für den drogenkundigen Polizeibeamten kommt eine Legalisierung überhaupt nicht in die Tüte. „Cannabis ist und bleibt eine sehr gefährliche Droge. Ein problematisches Konsumverhalten schön zu reden, indem man es mit der noch schlimmeren Droge Alkohol vergleicht, bringt nichts“, referiert der GdP-Bonze aus seinem unendlichen Wissensschatz der Drogen- und Gesundheitskunde. Die Belehrung beendet der gelernte Schutzmann mit einer Anregung: Die „Konsumenten sollten aber nicht kriminalisiert werden.“ Wie er diesen Spagat polizeitechnisch hinbekommen will, verriet der Drogenexperte in Polizeidiensten nicht.

Ebenso deutlich wird der Drogenbeauftragte der saarländischen Landesregierung, Stephan Kolling. Der Staatssekretär mit CDU-Parteibuch hält eine Cannabis-Legalisierung „für den falschen Ansatz“ und widerspricht dem BdK-Chef Schulz vehement. Der „dauerhafte“ Konsum von Cannabis habe unbestritten negative gesundheitliche Auswirkungen. „Ich lehne eine unkontrollierte Freigabe ab.“ Der Christdemokrat vertraue dem bestehenden System im Kampf gegen illegale Drogen. Es sei „zielführend und intelligent“.

(2016 gab es im Saarland laut Kriminalstatistik 2864 Rauschgiftdelikte – und damit ein Viertel mehr als im Vorjahr.)