Marlene Mortlers Lehren aus dem Deutschen Drogensuchtbericht 2017.

Obwohl schon im letzten Jahre die Monitoring-the Future-Studie in den USA davon berichten konnte, dass es eine sinkende Anzahl kiffender Kids in Amerika zu vermelden gibt, wenn Bundesstaaten legal geregelte Märkte für Erwachsene eröffnen, so will man hierzulande aus den Fehlern der Vergangenheit einfach nicht schlauer werden. Marlene Mortler stellte gestern in Berlin den Bericht zur Drogensituation in Deutschland 2017 vor und kündigte trotz des darin beschriebenen Versagens der Prohibition verstärkte Wiederholungstaten an. Das Motto, das die Drogenbeauftragte der Bundesrepublik Deutschlands in den nächsten Jahren im Drogenkrieg unverfroren weiterkämpfen lässt, lautet ganz einfach: Cannabis weiterhin den Kampf ansagen!

Die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht fand bei ihren Beobachtungen des Jahres 2016 heraus, dass der Konsum von illegalen Substanzen in weiten Teilen eigentlich recht stabil sei, was Marlene Mortler stolz in der Hauptstadt verkünden konnte. Da die als Beitrag zum Europäischen Drogenbericht gedachte Erhebung jedoch Cannabis als häufigste konsumierte Droge aufführt, gibt diese Information der prohibitionistisch eingestellten Politikerin genügend Grund gegen Marihuana verschärft vorgehen zu wollen. Obwohl in den letzten 25 Jahren ein schwankender, aber eher zunehmender Trend festzustellen sei, gehöre der Kampf gegen Cannabis mit weitaus mehr Kraft auszufechten, auch da die so häufig vertretene Substanz aufgrund der so gefährlich gestiegenen Wirkstoffgehalte immer mehr Konsumenten in ambulante und stationäre Therapieangebote führe. Präventionsarbeit müsse daher dringend flächendeckend stattfinden, damit der Anteil der 12- bis 17-jährigen Kinderkiffer von 7,3 Prozent zukünftig stark verringert werden kann.

Obwohl sich durch synthetische Cannabinoide verursachte Krankenhausaufenthalte mit höchster Wahrscheinlichkeit zu den verarbeiteten Zahlen zählen dürfen – die von einer Verdopplung in den vergangenen fünf Jahren sprechen – und derartige Pflegestationen im gleichen Zeitraum aufgrund des Konsums von Stimulanzien wie Amphetaminen eine 246 Prozent höhere Frequentierung erlebten, scheint Marlene Mortler weiterhin vollkommen auf Marihuana konzentriert. Während bei Cannabis durch die Steigerung einzelner Prozentzahlen die bisher höchsten Wirkstoffgehalte gemessen worden wären, besäßen Amphetamine einen teils vervierfachten Wert, was wohl aber eher eine untergeordnete Rolle spielt. Dass man jedoch insgesamt „mehr gegen die Stigmatisierung suchtkranker Menschen tun müsse“, und, dass Sucht nur eine Krankheit sei, die man wie eine solche behandeln sollte, klingt aus dem Sprachorgan der Drogenbeauftragten in diesem Zusammenhang gesagt dabei einmal verblüffend fortschrittlich.

Wie man offiziellen Beobachtungen zufolge jedoch tatsächlich dem stetig befürchteten Wachstum des Konsums von illegalen Substanzen unter Jugendlichen entgegenwirken kann, zeigen die Ergebnisse der aktuellen Monitoring-the-Future-Studie aus den USA, wo erneut verringerte Zahlen von minderjährigen Cannabisnutzern die Gesetzgebung der US-Bundesstaaten bekräftigen, welche Cannabis zu Genusszwecken für Erwachsene legalisierten. Dass Heranwachsende im Drogenkrieg nicht vor Feindkontakt geschützt werden können, beweisen Nachrichten hierzulande dagegen nahezu täglich.

Dreiste Dealer wollen immer Geld – auch von neugierigen Kids.