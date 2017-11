Berliner Polizei warnt vor synthetischem Cannabis

Überfälle mit „Betäubungsjoints“ und Handel mit „Spice“ und „Bonzai“ beunruhigen Gesetzeshüter

Sadhu van Hemp

Was dabei herauskommt, wenn die Politik die von der Gesellschaft ausgehenden Impulse ignoriert, zeigt sich nirgends besser als in der Cannabis-Prohibition und der damit einhergehenden Schwerstkriminalität. Trotz aller Bemühungen seitens der Staatsorgane, dem Hanfverbot Geltung zu verschaffen, gelingt es nicht, die Bürger vom Cannabiskonsum abzuhalten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der zivile Ungehorsam wächst, und der Ruf nach einem Ende des Hanfverbots wird immer lauter. Die Bürger merken, dass sie für dumm verkauft werden. Der Hanf lässt sich nicht ausmerzen, und die Kriminalisierung der Konsumenten schadet mehr als sie nutzt.

Wer das Geschäft rund um das Genussmittel Cannabis unter Strafe stellt, fördert Kriminalität, die mit zunehmender Nachfrage Formen annimmt, die selbst hartgesottene Hänflinge nicht mehr gutheißen. Besonders in den Berliner Innenstadtbezirken zeichnen sich Tendenzen ab, die besorgniserregend sind. Dass der Straßenhandel mittlerweile bandenmäßig organisiert und die angebotene Rauchware der letzte Husten ist, mag gerade noch so hinnehmbar sein. Doch die allerneueste Masche, ahnungslose Touristen und Nachwuchskiffer mit sogenannten Betäubungsjoints abzuschießen, um die wehrlosen Opfer anschließend auszurauben, überschreitet alle Grenzen.

In den vergangenen Wochen wurden in Berlin-Mitte und Friedrichshain mehrere Überfälle dieser Art verzeichnet, weshalb die Berliner Polizei nun eine Pressemitteilung herausgab, in der sie davor warnte, vorgebaute Joints und Drogen von Fremden anzunehmen. „Man wird hilflos, infolgedessen auch wehrlos und dadurch Geld los.“

Die Warnung vor Cannabisersatzstoffen hat durchaus Hand und Fuß. Insbesondere für Gelegenheitskiffer und untrainierte Psychonauten bergen die angebotenen Rauchwaren Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind. Glaubt man der Polizei, kann der Konsum der Kräutermischungen tödlich enden. Verbürgt ist, dass mehrere Jugendliche an angebotenen Joints gezogen haben, prompt in Ohnmacht fielen und ihrer Wertsachen beraubt wurden. Ob in den Joints „Spice“ oder „Bonzai“ enthalten war, konnte noch nicht geklärt werden.

Laut Polizei beinhaltet das „synthetische Cannabis“ hochgiftige Substanzen, die nach der Einnahme den Herzschlag und die Atmung verringern, zu Erbrechen, Krämpfen oder Schaumbildung vor dem Mund führen können. Inwieweit die Polizei die Gefahr überzeichnet, lässt sich schwer verifizieren, da Schnapsleichen den überwiegenden Teil der aufgegriffenen hilflosen Personen ausmachen. Verkauft wird die Synthetik-Grütze rund um den Alexanderplatz und an der Warschauer Straße für etwa fünf Euro pro Portion.

Wie die Polizei gegen den Cannabis-Ersatzstoffhandel vorzugehen gedenkt, teilte sie nicht mit. Wie auch? Diese pervertierte Form der Shitdealerei aus der Welt zu schaffen, ist Aufgabe der Politik. Doch die kommt wie immer zu spät und macht mit ihrem Versäumnis, den Hanf zu legalisieren, alles nur noch schlimmer und unerträglicher.