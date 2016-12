Badesalz und Kräutermischungen statt Cannabis.

Das bayrische Landeskriminalamt hat Zahlen über Todesfälle veröffentlicht, die im Zusammenhang mit Drogengebrauch stehen. Dabei sind auffällig hohe Sterberaten bei den somit offensichtlich häufiger im Gebrauch befindlichen Badesalzen und Kräutermischungen zu vermelden. Es gibt mehr Tote durch Legal Highs in Bayern.

So wären laut den Meldungen in der Augsburger Allgemeinen in 2016 bereits 33 Menschen allein in Bayern aufgrund des Konsums neuer psychoaktiver Substanzen verstorben. Dies seien zwölf Personen mehr als im gesamten letzten Vorjahr. Zugleich mache die Gruppe den größten Anstieg im verzeichneten Drogenmissbrauch aus, der mit einer Todesfolge ende. Ein Sprecher des LKA München musste diese traurigen Aussagen tätigen. Ansonsten wären die Todesopfer unter bayrischen Drogenkonsumenten ungefähr gleich geblieben und verzeichneten eine Anzahl von 273 Menschenleben.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml von der CDU empfindet den stagnierend, steigenden Trend zwar laut eigenen Worten auch “besorgniserregend” und will die Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation durch das Gesundheitsministerium überprüfen lassen, eine Entkriminalisierung von Cannabis lehnt sie laut abgedruckten Zitaten aber bereits präventiv vehement ab. Keine falschen Signale dürften gesendet werden, die vermittelten, dass Cannabis völlig harmlos wäre, vertritt sie als wohl fundierte Meinung. Auch Konsumräumen für Heroinabhängige werden natürlich von der bayrischen Gesundheitsministerin abgelehnt, die ihren Bürgern zweiter Klasse somit hygienische Zustände und einen betreuten Substanzgebrauch weiterhin verwehren will. Es sei zu widersprüchlich, die Süchtigen beim Konsum zu unterstützen, während der Erwerb und Besitz verfolgt werden würden. Die Gefahr, dass die öffentlichen Konsumräume auch Dealer anziehen könnten, sähe sie ebenso gegeben.

Dass alle Risiken beim Drogengebrauch besonders durch die geltenden Verbote erhöht werden, die nach Aussage der Geschäftsführerin des Münchner Drogenhilfevereins “Condrobs” Eva Egartner auch für die hohe Zahl der bayrischen Drogentoten mitverantwortlich sind, scheint für die christlich-soziale Gesundheitsministerin Melanie Huml anscheinend unvorstellbar. Dass die mittlerweile teils tödlich wirkenden Kräutermischungen als unüberlegter Cannabisersatz von verwunderten Konsumenten verwendet werden könnten, offensichtlich ebenso. Mehr Tote durch Legal Highs in Bayern erlauben da keinen Zweifel.

Die Legalisierung von Marihuana wäre eine erste überlegte Alternative gegen diesen traurigen Trend.

Garantiert ohne Todesfolge.