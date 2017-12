„Flotte“ Anti-Cannabis-Kampagne nach einem Jahr in Schulen angekommen.

Im September 2016 startete das LKA Niedersachsen eine Aufklärungskampagne für Schüler und Jugendliche, die über die Wirkungsweisen und Gefahren des Cannabiskonsums informieren sollte. Da man in dem auf Augenhöhe angesetzten Internetprojekt „Die Rauchmelder“ neben hippen Darstellern ähnlich aufgesetzt wirkende Fakten über Psychoserisiken und gestiegene THC-Mengen in Marihuana gegen jegliche Legalisierungsgedanken verwendete – ohne auf die alltägliche Situation unter der Prohibition einzugehen – disqualifizierte sich die eigentlich als Präventionswerkzeug gedachte Internetpräsenz jedoch direkt. Jetzt ist die von manch Presseorganen als „flotte Kampagne“ bezeichnete Arbeit des Landeskriminalamtes Niedersachsen nach über einem Jahr in Schulen angekommen. Die Rauchmelder schlagen zurück!

Schüler der achten Klasse eines Gymnasiums in Ottersberg durften diese Woche als erste Gruppe auf die nun auf DVD gepressten Weisheiten von „Nik und Chris“ hören, die zur Premiere des Präventionsprogrammes sogar hohen Besuch bekamen: Heike Nodorp, die Jugendschutzbeauftragte des Landkreises Verden, Lisa-Marie Kathmann von der Fachstelle Sucht und Suchtprävention im Kirchenkreis Verden sowie Heino Vajen, der Beauftragte für Jugendsachen bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz betrachten sich als Botschafter des Anti-Cannabis-Unterichtes, der ohne einen drohenden Zeigefinger auskommen soll. Dennoch wiederholten die drei Präventionsarbeiter die schon im letzten Jahr verwendeten Argumente, die Angst vor Entwicklungsstörungen und Psychosen schüren, eine Legalisierungsdebatte als kontraproduktiv betrachten und sozialen Abstieg bei Kontakt mit der gefährlichen Droge prognostizieren. „Kiffen kann gerade in dieser Risikogruppe schwerwiegende körperliche und seelische Erkrankungen sowie Entwicklungs- und Wachstumsstörungen hervorrufen“, warnte man aufseiten der Kriminalbeamten förmlich. Auch platze diesem Teil der Anti-Cannabis-Botschafter die Hutschnur, wenn gewisse Internetseiten Kindern und Jugendlichen Cannabis als „chillige“ Sache anpreisen würden.

Warum „lustige Zeichnungen“ den ernst genommenen Heranwachsenden jedoch weiterhin logisch erklären können sollen, weshalb der Besitz berauschender Hanfsubstanzen verboten, der Konsum jedoch straffrei ist und wieso der Anteil unter minderjährigen Kiffern sich in den vergangenen Jahren trotz des befürworteten Drogenkriegs nahezu verdoppelte, scheint diesen Kreisen keine sonderlichen Kopfschmerzen zu bereiten.

Welche fiesen Präsenzen im Internet daher zwingend für das rasante Wachstum unter jugendlichen Shisha-Rauchern verantwortlich sein müssen, wäre für beteiligte Landeskriminalämter und aufgeweckte Polizeihauptkommissare somit sicherlich auch ein Leichtes herauszufinden. Nächstes Jahr.