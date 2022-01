Wissenschaft: Cannabis gegen Corona?

Eine Studie soll belegen, dass Cannabis dem Virus das Leben schwer macht

Wohl gar nicht grün mit Cannabis: Covid-19. Bild: CDC.

Die Wissenschaft sucht mit Hochdruck nach Mitteln, die dem Covid-19 Virus einhält gebieten. Die Oregon State University fand nun in einer Studie heraus, dass einige Hanfverbindungen das Eindringen des Coronavirus in die menschliche Zelle erschweren. Genauer gesagt binden sich zwei Cannabinoidsäuren an das SARS-CoV-2-Spike-Protein und verhindern so eine Infektion. Der leitende Wissenschaftler des Forschungsteams der Oregon Health & Science University, Richard van Breemen, kommentierte: „These cannabinoid acids are abundant in hemp and in many hemp extracts. They are not controlled substances like THC, the psychoactive ingredient in marijuana, and have a good safety profile in humans.“



Schon bei früheren Varianten konnte man eine Wirkung von Cannabinoidsäuren auf den Virus festgestellt werden. Dabei spielt THC keine Rolle – also auch THC-freie Produkte könnten eingenommen werden, um dem Virus das Leben zu erschweren. Jedoch tragen auch nicht alle Cannabissorten die richtigen Wirkstoffe in sich: „They have the potential to prevent as well as treat infection by SARS-CoV-2. CBDA and CBGA are produced by the hemp plant as precursors to CBD and CBG, which are familiar to many consumers. However, they are different from the acids and are not contained in hemp products.“ so van Breemen. Heißt also: Die CBD-Salbe aus dem Drogeriemarkt nebenan schützt nicht. Auch die Wirkung im Vergleich zu den gängigen und äußerst Wirksamen Impfungen muss noch untersucht werden.



Die Studie ist dennoch mit Vorsicht zu genießen: Noch gibt es sehr wenige Studien, die auch tatsächlich von Experten begutachtet wurden (peer reviewed) – ein wichtiger Meilenstein für jede ernstzunehmende Studie. Dennoch zeigt sich auch hier: Die Wissenschaft nimmt sich mehr und mehr dem Thema Cannabis an – und nicht nur in Studien über die psychoaktive Wirkung.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken