Wissenschaft: Rekordzahl an Hanf-Studien

Die global zunehmende Legalisierung ermöglicht der Wissenschaft mehr Studien als je zuvor

Im Fokus der Wissenschaft: Cannabis.

Das Jahr 2021 war sicherlich ein gutes für Cannabis: Mehrere Länder legalisierten oder entkriminalisierten Cannabis und Cannabisprodukte, Deutschland nahm sich vor dies auch bald zu tun, der Markt wuchs massiv an, das negative Stigma geht langsam verloren. Und auch die Wissenschaft hat ein besonders grünes Hanf Jahr zu verzeichnen: Knapp 4000 wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Cannabis wurden dieses Jahr veröffentlicht.



Das ist mehr als in jedem Jahr zuvor und zeigt ein wachsendes Interesse am Thema. Oftmals fehlen Studien zu wichtigen Aspekten oder vielversprechenden Ansätzen rund um das Thema Hanf. Die Pflanze ist, vor allem wegen der langjährigen Illegalität, noch vergleichsweise unerforscht. “It is time for politicians and others to stop assessing cannabis through the lens of ‘what we don’t know’ and instead start engaging in evidence-based discussions about marijuana and marijuana reform policies that are indicative of all that we do know,” so der Vize-Chef der traditionsreichen Pro-Cannabis Gruppe NORML.



PubMed.gov, die Nationale Medizin-Bibliothek der USA zählt mittlerweile knapp 40,000 Artikel zum Thema Hanf. Eine zunächst erstaunliche Zahl – bis man bemerkt, dass eben in diesem Jahr allein ein Zehntel davon publiziert wurden. Im Vergleich zu anderen Themen schneidet Cannabis daher schlecht ab. Dennoch sind die neuen Publikationen wichtig: Darunter finden sich Artikel die über die positiven Effekte von Cannabis im Bezug auf Diabetes, Autismus, Migräne und weiteren chronischen Krankheiten berichten. Die potentiell schädlichen Effekte bleiben hier natürlich auch nicht unerforscht.



Aussagen, dass es keinen Nachweis für physische Schäden von Cannabisgebrauch gibt, oder dass die Substanz als Einstiegsdroge gezählt werden muss, können so auch besser belegt oder – wie dies bei letzterem Beispiel der Fall ist – widerlegt werden. Ob der oftmalige Ruf nach weiteren wissenschaftlichen Experimenten oder Modellversuchen vor einer Legalisierung damit versiegt bleibt fragwürdig. Die Kritik an Cannabis scheint bei vielen weniger auf wissenschaftlichen Tatsachen zu fußen als auf emotionalem Populismus.

