2021 wohl nun erst Gras über die Cannabisagentur



Wie beim Bau des Berliner Großflughafens BER scheint es auch bezüglich der fachgerechten Versorgung von Medizinalhanfpatienten recht problematisch, die gefassten Pläne in die Tat umzusetzen. Nachdem sich schon die Verteilung der Anbaulizenzen mehrfach verzögerte und die glücklichen Gewinner der verteilten Lose mit verspätetem Start ins Rennen um den Anbau in Deutschland gingen, haben nun wohl die durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Umstände dazu geführt, dass erst im nächsten Jahr Cannabis in medizinischer Qualität hierzulande geerntet werden kann. Die erste Ernte von deutschem Medizinalhanf verzögert sich wohl erneut um einige Monate.



Wie auf Marijuana Business Daily berichtet wird, scheint es in diesem Jahr nicht mehr möglich, dass die deutschen Produzenten von Medizinalhanf den geplanten Erntezeitpunkt im November einhalten können. Nach dem Eingang einer Kleinen Anfrage von Dr. Wieland Schinnenburg, Michael Theurer und Jens Beeck (FDP) an die Bundesregierung erhielt man die Antwort, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, aufgrund der COVID-19-Pandemie, einer Verzögerung bei der Auslieferung von medizinischem Cannabis in diesem Jahr gegenüberzustehen. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich die anhaltenden Folgen der COVID-19-Pandemie in vielen Wirtschaftssektoren auf den Beginn der Lieferungen im Jahr 2020 zeitverzögert auswirken könnten“, hieß es laut mjbizdaily.com. Dies würde bedeuten, dass deutsche Cannabispatienten in den kommenden Monaten weiterhin auf den Import von genügend Medizinalhanf seitens der Bundesregierung angewiesen sein werden, was schon in der Vergangenheit nicht immer ideal funktionierte. Die genannte Webpräsenz erkundigte sich aufgrund der vorliegenden Informationen bei den drei großen Firmen, die die Zuschläge zum Anbau in Deutschland erhielten, über deren Wissensstand und konnte dabei in Erfahrung bringen, dass der Sand im Getriebe hängt. Das in Deutschland agierende Unternehmen Demecan, das mit dem kanadischen Unternehmen Aphria kooperiert, bestätigte, dass eine Ernte Anfang 2021 zum neuen Plan gehöre. Das aus Kanada stammende Unternehmen Aurora Cannabis sagte durch die Blume, dass es sich darauf freue, mit der Produktion zu beginnen, sobald bestimmte Schritte unternommen wurden, die aufgrund der aktuellen Pandemie eine Herausforderung darstellen würden. Man sei den Ausschreibungsvorgaben aber verpflichtet, soll Philip Schetter, der Geschäftsführer von Aurora Deutschland, auf Nachfrage hinzugefügt haben. Man freue sich darauf, die Produktion zu starten und hochzufahren, sobald alle notwendigen Schritte zur Produktionsvorbereitung und der behördlichen Genehmigungen abgeschlossen wären. Apharia hingegen gestand ein, dass mit einer leichten Verzögerung bei der Fertigstellung ihrer Einrichtung zu rechnen sei. Unter der Annahme, dass alle Inspektionen des BfArM und der örtlichen Behörden planmäßig stattfänden, erwarte das Unternehmen nun eine erste Ernte im ersten Quartal 2021. Demcan hingegen sagte eindeutig, dass das Unternehmen in diesem Jahr kein medizinisches Cannabis für den kommerziellen Vertrieb ernten können werde. Alle drei Unternehmen führten die wohl unausweichlichen Verzögerungen auf die anhaltende COVID-19-Pandemie zurück.



Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte ist an diesen Umständen also vollkommen unbeteiligt – genau wie am Import der nun wieder dringender benötigten Medizinalhanfknospen aus dem damit gut verdienenden Ausland. Voll aus dem Schneider somit.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken