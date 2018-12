Erlaubniserteilung erst nach dem Ende eines Beschwerdeverfahrens am 10. April möglich.

Seit dem 10. März 2017 ist in Deutschland das Gesetz zu Cannabis als Medizin in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt häufen sich die Meldungen über zu hohe Apothekenpreise sowie über eine geringe Verfügbarkeit der natürlichen Medizin. Anstatt das Versorgungsproblem sowie den hohen Kostenfaktor daher durch einen raschen Anbau von Cannabis in der Bundesrepublik schnellstens zu verringern, stolpert die für die Erteilung von Produktionsgenehmigungen verantwortliche Cannabisagentur jedoch leider von einem rechtlichen Problem ins nächste. Nachdem erst im März 2018 gerichtlich gegen die Verteilung von Anbaulizenzen vorgegangen werden musste, was die Frist für eine Teilnahme an der exklusiven Loslotterie auf den 20. November (später den 11. Dezember) verlängerte, schiebt nun wegen ähnlicher Umstände die finalen Entscheidungen des BfArM erneut um einige Zeit nach hinten. Die Cannabisagentur verteilt die Zuschläge zur Medizinalhanfproduktion erst im zweiten Quartal von 2019.

Auch wenn die stellvertretende Pressesprecherin des BfArM in einer E-Mail an die wallstreet:online-Redaktion davon spricht, dass man trotz eines laufenden Beschwerdeverfahrens beim Oberlandesgericht Düsseldorf – welches die Erteilung von Zuschlägen für den legalen Anbau von medizinischem Marihuana derzeit verhindere – noch mit der Vergabe der Zuschlagserteilungen in der ersten Hälfte von 2019 rechnet, so muss sie dabei gestehen, dass auf diesen Schritt bis zum Ende der laufenden Verhandlungen am 10. April gewartet werden muss. Somit dürfte sich der Anbau von medizinisch einsetzbarem Cannabis in Deutschland weiterhin verzögern, auch wenn man aufseiten des BfArM bei erfolgreichem Ablauf des Vergabeverfahrens immer noch auf erste Ernten im Jahr 2020 hofft.

Ähnliche trockene Informationen enthält ein aktuelles Antwortschreiben des genannten Bundesinstitutes an eine anfragende FDP-Fraktion. Hier heißt es vom Gesundheitsministerium eindeutig, dass die Zuschläge für mögliche Medizinalhanfproduzenten erst im zweiten Quartal von 2019 erteilt würden, die Bundesregierung aber dennoch davon ausgehe, eine erste heimische Ernte des begehrten Heilmittels im Jahr 2020 einfahren zu können.

Global agierenden Exporteuren von Cannabismedizin stehen somit circa 24 weitere erfolgreiche Monate in Deutschland bevor.