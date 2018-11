Bewerbungsfrist für Anbau von medizinischem Cannabis verlängert

Cannabisagentur kommt nicht zu Potte

Sadhu van Hemp

Von Flensburg bis Passau verkündet die deutsche Presse, dass heute um 12 Uhr mittags die Frist für die europaweite Ausschreibung des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für den Anbau von medizinischem Cannabis abläuft. Das ist geschwindelt.

Die Wahrheit ist, dass das BfArM ohne Angabe von Gründen die Abgabefrist für die Bewerbungsunterlagen „berichtigt“ hat. Statt des 20. November 2018 wird nun der 11. Dezember 2018 als Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge angegeben.

Was ist da los in Bonn? Warum und wieso wurde die Frist um drei Wochen verlängert? Warum gibt es keine Pressemitteilung?

Worum geht’s?

Nachdem im März 2018 das erste Ausschreibungsverfahren für den Anbau von 6,6 Tonnen Cannabis gerichtlich gestoppt worden war, weil die Bewerbungsfristen zu kurz waren, baldowerte die Cannabisagentur ein neues, elektronisch durchgeführtes Verfahren aus. Und das richtig schön kompliziert, um gewollt oder ungewollt die Unternehmen zu bevorzugen, die sich eine ganze Armee von fleißigen Wirtschaftsfachleuten und Anwälten leisten können, um die Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

Um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass die Bundesbeamten der Cannabisagentur krumme Dinger drehen, soll die Vergabe der Anbaulizenzen nunmehr über ein Losverfahren erfolgen. In der Kurzbeschreibung des BfArM heißt es: „Auftragsgegenstand ist der Anbau, die Verarbeitung, die Lagerung, Verpackung und Lieferung von Cannabis zu medizinischen Zwecken in einer gesicherten Inhouse-Plantage in Deutschland für vier Lieferjahre. Der Auftrag wird losweise in 13 Losen vergeben.“

Der Zuschlag soll noch immer im ersten Halbjahr 2019 erfolgen, so dass die Medizinalhanfblüten „voraussichtlich ab 2020“ in die Apotheken kommen. Ausgeschrieben sind lächerliche 10,4 Tonnen Cannabis, verteilt auf vier Jahre. Bei der ersten Ausschreibung bewarben sich 118 Unternehmen, nun sollen es doppelt so viele sein.

Die „Berichtigung“ der Abgabefrist lässt nichts Gutes ahnen. Offensichtlich hat man in den Schlafstuben des BfArM ein ernstes Problem. Welcher Art dieses Problem ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Es wird wohl juristischer Natur sein – wie immer. Schließlich hat die Cannabisagentur längst bewiesen, dass sie eine Spielwiese für Dilettanten ist, die aus unerfindlichen Gründen ihren Job nicht ordentlich hinkriegen.