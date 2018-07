Auf ein Neues!

Als Anfang April 2017 seitens des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte bekannt gemacht wurde, wie man sich den zukünftigen Anbau von medizinischem Cannabis unter Lizenz in Deutschland vorstelle, wurde sofort klar, dass deutsche Unternehmen kaum eine Chance auf eine Teilnahme bekämen. Nur durch Kooperationen mit ausländischen Unternehmen schien überhaupt eine Möglichkeit gegeben, an dem kompliziert aufgebauten Auslosungsverfahren teilzunehmen, welches dann auch noch letztendlich Ende März 2018 vom Oberlandesgericht Düsseldorf aufgrund von unzureichend festgesetzten Fristen auf Eis gelegt werden musste. Da die heimische Produktion von medizinischem Cannabis aber weiterhin eine große Rolle bei der Versorgung aller aktuell durch Importe versorgten deutschen Patienten spielt, versucht man jetzt in einer zweiten Runde mit etwas mehr Voraussicht zum Ziel zu gelangen. Das BfArM startet ein zweites Ausschreibungsverfahren zum Cannabisanbau.

Insgesamt soll in dem zweiten Ausschreibungsverfahren für die Lizenzen zur legalen Medizinalhanfproduktion über eine Menge von 13 Losen entschieden werden, welche ihren Empfängern aus der herankeimenden Produktionsindustrie die Option auf die Herstellung von 200 Kilogramm Marihuana garantieren werden. So soll eine Gesamtmenge von 10.400 Kilogramm in einem Zeitraum von vier Jahren für den deutschen Apothekenmarkt zu erwirtschaften sein – wobei auch manch besonders fähiger Bewerber unter den richtigen Voraussetzungen die Möglichkeit erhält, bis zu fünf der begehrten Lose zugeschrieben zu bekommen. Im Missglückten ersten Ausschreibungsverfahren für die Lizenzen zum legalen Medizinalhanfanbau hofften bereits 118 Firmen auf einen Zuschlag zur Produktionserlaubnis, sodass man sich unter den aktuellen Umständen gut vorstellen kann, wie viele weitere Mitspieler zu einer Teilnahme am künftigen Losverfahren bereit sein werden.

Bis zum 22.10.2018 haben alle Bewerber Zeit ihre Unterlagen fristgerecht einzureichen und auf die Erteilung einer Anbaugenehmigung von Cannabismedizin zu hoffen. In der ersten Jahreshälfte von 2019 wird laut des BfArM mit der Zuschlagserteilung gerechnet, damit ab 2020 auch wirklich das erste Gras für einige Cannabispatienten endlich in der eigenen Heimat geerntet werden kann. Natürlich viel zu wenig, wie Kritiker bereits bemerkten …

Ready, steady, grow – mo‘!