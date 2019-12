Import und Herstellung – aber noch kein Anbau



Der brasilianische Überwacher des Gesundheitssektors Anvisa hat am Dienstag, dem 03.12.2019, den Verkauf in Apotheken von Cannabisprodukten für medizinische Zwecke an Personen genehmigt, die ein ärztliches Attest vorweisen können. Die Verordnung, die in den kommenden Monaten in Kraft treten wird, erlaubt auch die Herstellung solcher Produkte in Laboren, teilte die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa in einer Erklärung mit. Brasilien erlaubt Medizinalhanfprodukte.



Die brasilianische Arzneimittelbehörde Anvisa hat am Dienstag die Vorschriften für die Einführung von Arzneimitteln auf Cannabisbasis verabschiedet. Obwohl Anvisa in einer getrennten Abstimmung einen Vorschlag blockierte, den Anbau von medizinischem Marihuana im Inland zuzulassen, genehmigte ein Richter den industriellen Hanfanbau durch ein bestimmtes Unternehmen. Die brasilianische Regulierungsbehörde für die Überwachung der Gesundheit hat die speziellen Richtlinien gebilligt, die den Verkauf von Arzneimitteln aus Cannabis ermöglichen werden. In diesen Richtlinien werden die Verfahren für die Herstellung und den Import derartiger Produkte sowie die Anforderungen für die Verschreibung, den Verkauf und die Überwachung festgelegt. Anvisa prüft dazu die Möglichkeiten, den Anbau von medizinischem Cannabis zuzulassen. Präsident Jair Bolsonaro hatte zuvor bereits seine Zustimmung für den Einsatz von medizinischem Cannabis zum Ausdruck gebracht, aber der Sprecher des ultra-konservativen Landeschefs sagte auch schon im August gegenüber Reportern, dass Bolsonaro es nicht zulassen werde, dass Gesetzeslücken für den Anbau und Konsum von Marihuana verwendet werden können.



In den letzten Jahren haben mehrere lateinamerikanische Länder Cannabis für medizinische Zwecke legalisiert, darunter Uruguay, Chile, Kolumbien, Argentinien, Mexiko und Peru. Seit 2015 erlaubt Anvisa Personen mit entsprechenden Attesten, Cannabidiol (CBD), ein nicht psychoaktives Marihuana-Derivat, zur Behandlung von Epilepsie und chronischen Krankheiten zu importieren. Die neue Verordnung erlaubt dagegen nun den Verkauf von Produkten mit einer Konzentration von Tetrahydrocannabinol oder THC von mehr als 0,2 Prozent – dem wichtigsten psychoaktiven Bestandteil, der für die berauschenden Wirkungen von Marihuana verantwortlich ist – an unheilbar kranke Patienten oder an Patienten, die alternative Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben.



Andere dürfen medizinische Cannabisprodukte mit einem THC-Gehalt von weniger als 0,2 Prozent erwerben.

