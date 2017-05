CBD hilft gegen die besonders schwere Form der Epilepsie von Kindern.

Wie schon 2013 durch den medial stark beleuchteten Fall der heranwachsenden Charlotte Figi bekannt wurde, kann der Wirkstoff CBD, der in Marihuana enthalten ist, gegen die schweren epileptischen Anfälle bei Kindern mit Dravet-Syndrom erfolgreich eingesetzt werden. Noch gab es aber keine ausführlichen Studienergebnisse, die den positiven Effekt des Cannabiswirkstoffs wissenschaftlich untermauerten, was gemeinsame klinische Forschungen aus den USA und Europa nun ändern. Jetzt ist die Cannabiswirkung bei Dravet-Syndrom bestätigt worden.

Die frischen Ergebnisse der Untersuchungen wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht, die sich auf klinische Studien berufen, welche in Kooperation zwischen verschiedenen internationalen Einrichtungen stattfanden. 120 Kinder und Jugendliche, die unter den „katastrophalen“ Auswirkungen des Dravet-Syndroms leiden, bekamen zusätzlich zu ihren regulären Medikamenten oral Cannabidiol verabreicht, wonach sich insgesamt eine 39 % Prozent starke Verringerung der schweren epileptischen Anfälle nachweisen ließ. Mit CBD behandelte Patienten konnten ihre Frequenz der Krämpfe von 12,4 auf 5,9 senken, während die nur mit einem Placebo versorgten Teilnehmer der Untersuchung eine minimale Senkung von 14,9 auf 14,1 erreichten. Die Hälfte der CBD-Nutzergruppe verringerte die Rate der Anfälle um 50 % Prozent während 5 % Prozent jener Teilnehmer nach 14 Tagen komplett von den schrecklichen Krämpfen befreit waren. Die geringen Nebenwirkungen, die nahezu von allen CBD-Nutzern, aber auch von drei Vierteln aller Teilnehmer der Placebogruppe verspürt wurden, beschränkten sich auf Erbrechen, Durchfall, Schläfrigkeit, erhöhte Körpertemperatur, Ermüdung und abnormale Leberfunktionstests.

In einer vorherigen Studie, die ähnlich positive Ergebnisse über den Einsatz von CBD festhielt, fehlte der jetzt eingesetzte Placebo-Ersatzstoff, weshalb der nun gewonnene Erfahrungsschatz das bisherige Wissen über den Nutzen von Cannabiswirkstoffen bei Dravet-Syndrom evidenzbasiert untermauert.

Dass Cannabis aber noch einem ganz anderen Personenkreis aus schlimmsten Lebenssituationen einen Weg weisen kann, lassen auch erneut gemachte Beobachtungen über Crack abhängige Menschen aus British Columbia, Kanada, vermuten.

Ausstiegsdroge und vielseitige Medizin in einem natürlichen Gewächs vereint, wie es scheint.