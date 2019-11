Vorwürfe werden vom Angeklagten als komisch empfunden

Bild: Archiv

Guy Laliberté hat einst das Zirkusunternehmen Cirque de Soleil gegründet. Die fantastische Show, die weltweit Erfolge feierte, sprudelt voller fantastischer Ideen und begeisterte Personen aus allen Gesellschaftsschichten. Jetzt hatte der Erfinder des Konzeptes ein ernsthaftes Problem am Hals, da ihm die Staatsanwaltschaft von Französisch-Polynesien vorwirft, er habe auf seiner Privatinsel Nukutepipi das Gesetz gebrochen. Der Zirkusgründer soll auf seiner Privatinsel Cannabis angebaut haben.



Wer hierzulande in das große Geschäft mit dem Gras einsteigen möchte, muss einer der glücklichen Gewinner der wenigen vom BfArM verteilten Lose gewesen sein, oder hatte nachträglich außergewöhnliches Glück, eine Sondergenehmigung für wissenschaftliche Zwecke zu erhalten. Dennoch benötigt man einen Bunker, um die nicht toxisch wirkende Natursubstanz produzieren zu können. Baut man heimlich Cannabis an, ist ein Besuch der Polizei ein Schicksalsschlag, den man längerfristig am eigenen Leibe spürt. Sanktionen, Inhaftierungen, große Probleme. Etwas ähnlich ergeht es gerade dem Gründer des Zirkusunternehmens Cirque de Soleil, der auf seiner Privatinsel laut Medienberichten Cannabis in beträchtlichem Umfang angebaut haben soll. Während das Unternehmen des kanadischen Milliardärs – Lune Rouge – zu den Vorwürfen Stellung bezog und darauf hinwies, dass Guy Laliberté Cannabis ausschließlich zu medizinischen Zwecken nutze, und man sich von allen Gerüchten, die ihn in den Drogenhandel verstrickten, distanzieren würde, hieß es auf dem Sender Polynésie Première, dass man schon vor Wochen Mitarbeiter des Cirque-de-Soleil-Gründers zu den Drogenvorwürfen polizeilich befragte – dabei fand man auch Bilder von Cannabisplantagen auf den Smartphones der Befragten.



Da die Insel mit einer Größe von 0,6 Quadratkilometern selbst über eine Süßwasserquelle in Form einer Wasserlinse verfügen soll, wären die Möglichkeiten zur Bewässerung der Cannabispflanzen gegeben. Auch sollen elf Gärtner für die Versorgung der leider auch in Französisch-Polynesien verbotenen Gewächse beschäftigt gewesen sein. Nachdem der Gründer des bekannten Zirkus sich in polizeilichem Gewahrsam befand, wurde er am Mittwoch unter speziellen Voraussetzungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er durfte ohne die Zahlung einer Kaution das Gericht verlassen, darf weiterhin auf Reisen gehen, muss aber vor Gericht erscheinen, wenn er darum gebeten wird.



Unter französischer Gesetzeslage sind bis zu 10 Jahre Gefängnis für den Anbau von Cannabis üblich, auch wenn diese Strafe in der Regel nur bei mehrfachen Vergehen ausgesprochen wird. Es kann aber wohl auch von Vorteil sein, besitzt man als Guerilla-Grower eine private Insel, die bald wohl für 900,000 Euro pro Woche an Superreiche vermietet werden kann.



Vielleicht empfand Guy Laliberté die gegen ihn gerichteten Vorwürfe auch aus diesem Grund beim Verlassen des Gerichtes „ein bisschen komisch“.

