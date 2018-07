Haftstrafe für Cannabis-Anbau in Baumwipfeln

Schöffengericht schickt Betreiber des „hängenden Hanfgartens von Augsburg“ hinter Gitter

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Not macht erfinderisch – besonders im illegalen Cannabis-Anbau. Auf einen etwas bizarren Einfall kam ein 35-jähriger Augsburger, der in den Baumwipfeln eines Waldes einen hängenden Hanfgarten anlegte. So genial der Plan auch war, sich wie Tarzan von Ast zu Ast zu hangeln und auf diese akrobatische Weise „Deutschlands höchste Hanfplantage“ zu betreiben, am Ende erntete Bayerns Polizei die „deutsche Hecke“.

Auf die Spur des hängenden Hanfgartens kam die Polizei nach einem Hinweis eines Spaziergängers, der im Wald über ein paar Kübel mit Cannabis-Pflanzen gestolpert war und daraufhin pflichtbewusst den Notruf wählte. Die herbeigeeilten Ordnungshüter standen zunächst vor einem Rätsel, kamen dann aber zu dem Schluss, dass die Giftpflanzen nur vom Himmel gefallen sein konnten. Ein Blick nach oben bestätigte die ermittlungstechnische Meisterleistung. In den Wipfeln entdeckten die Augen des Gesetzes weiße Behälter, die verstreut in den Ästen hingen. Was folgte war ein Großeinsatz der Feuerwehr, die mit den längsten zur Verfügung stehenden Leitern anrückte und der Sache in 20 bis 25 Meter Höhe auf den Grund ging. Und tatsächlich: Fast unsichtbar hingen etliche grüne Kübel in den Baumkronen, bestückt mit prächtig wachsenden Cannabis-Pflanzen. Die weißen Behälter dienten offenkundig der Bewässerung des luftigen Hanfgartens.

Die Polizei bündelte zur Aufklärung des Rauschgiftschwerbrechens umgehend alle Kräfte und packte das ganz große Besteck aus. Drei Wochen lang legten sich vom Jagdfieber berauschte Schnüffler rund um die Uhr auf die Lauer, um die Verbrecherbande in flagranti zu erwischen. Zugleich wurde jeder Millimeter des Waldbodens unter die Lupe genommen. Vom ausgespuckten Kirschkern bis zum Kaugummi wurde alles eingetütet, was sich im Labor auf DNA-Spuren untersuchen lässt.

Mitte August 2017 sollte der akribische Fleiß der Polizei belohnt werden. Beim Abgleich der DNA-Spur, die an einer Zigarettenkippe haftete, konnte ein wegen Btm-Delikten mehrfach vorbestrafter Augsburger aus der Datenbank gefischt werden. Bei der Befragung machte der auf Bewährung stehende Verdächtige zur Überraschung der Ermittler sofort reinen Tisch. Er gab freimütig zu, der Kopf der einköpfigen Verbrecherbande zu sein.

Auch vor Gericht blieb der 35-Jährige, der in früheren Jahren eine Lehre zum Baumschulgärtner begonnen hatte, vollumfänglich geständig. Zweifel an der Einlassung des Beschuldigten, dass er den Hanfgarten allein angelegt und betreut hat, hatte das Schöffengericht nicht. Zumal Polizei und Staatsanwaltschaft dem Angeklagten für seine Kooperationsbereitschaft ein großes Lob aussprachen. Gedankt wurde das mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Zudem ordnete das Gericht eine Drogentherapie an, die ein Sachverständiger als lohnenswerte Maßnahme angeregt hatte.

Inwieweit das Urteil ein gerechtes ist, lässt sich schwer beurteilen – zumal es per se keine gerechten Urteile in Sachen Cannabis geben kann, da die Prohibition Unrecht ist.

Der Verteidiger des Hanfgärtners betonte vor Gericht, dass sein Mandant „ein introvertierter Mensch mit einer bewundernswerten künstlerischen Ader“ sei. In der Augsburger Graffiti-Szene habe er sich einen Namen gemacht, und seinen Lebensunterhalt habe er mit dem Verkauf selbstgemalter Bilder bestritten. In seinem Plädoyer forderte der Anwalt für seinen Mandanten zwei Jahre und sechs Monate Haft sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Der Staatsanwalt verlangte dreieinhalb Jahre Gefängnis und ebenso eine Zwangstherapie. Für den Augsburger, der seit März in Untersuchungshaft sitzt, bedeutet das Urteil, dass er voraussichtlich nur noch wenige Monate im Gefängnis aufbewahrt wird, bis er zur drogentherapeutischen Sonderbehandlung in einer geschlossene Anstalt überstellt wird.

Doch ob die Strategie aufgeht, von Psychopharmaka umnebelt in ein „normales“ Leben zurückzufinden, bleibt dahingestellt. Schließlich stehen Bayerns „Irrenanstalten“ seit dem Fall Gustl Mollath in dem Ruf, die Insassen besonders intensiv von der Freiheit des eigenen Willens zu entwöhnen. Da kann es schon mal vorkommen, dass manch arme Seele gar nicht mehr in die Freiheit zurück will.