Lizenz zum Anbau für wissenschaftliche Zwecke seitens des BfArM erteilt



Auch wenn die Cannabisagentur des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte nach langer Verzögerung endlich die zu vergebenden Lose für den Anbau von medizinischem Cannabis mittlerweile verteilt hat, weiß man bereits, dass die vorgeschriebene Menge Medizinalhanfblüten den Bedarf nicht decken wird. Vielleicht aus diesem Grund hat ein weiteres kanadisches Unternehmen über seine deutsche Tochtergesellschaft nun eine Ausnahmelizenz erhalten, um Cannabis für wissenschaftliche Zwecke in einer Hochsicherheitsanlage anzubauen. Ausgerechnet in Bayern kann so unter dem Vorbehalt der Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen offensichtlich in Bälde damit begonnen werden, bis zu 70 verschiedene Sorten Cannabis in die Blüte zu schicken. Bunker erhält eine Sondergenehmigung zum Cannabisanbau in Deutschland.



In einem sicherheitsüberwachten Bereich der Bunker GmbH wird aufgrund der vom BfArM erteilten Lizenz in Zukunft potenter Hanf zu wissenschaftlichen Zwecken gedeihen. Wie das kanadische Mutterunternehmen XPhyto Therapeutics Corp. am 24. Juli freudig mitteilte, erhielt das 100%ige Tochterunternehmen Bunker Pflanzenextrakte GmbH zu diesem Zweck eine Sondergenehmigung seitens der deutschen Behörde. „Die BfArM Sondergenehmigung zum Anbau von Cannabis ist für XPhyto eine bisher unvergleichbare Möglichkeit dieses Alleinstellungsmerkmal für das europäische Geschäft zu nutzen. Wir bauen ein branchenführendes Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Fokus auf Kanada und Deutschland auf, dessen Hauptaugenmerk auf pharmazeutischer Qualität auf Basis wissenschaftlich validierter Ergebnisse ausgerichtet ist“, sagte der CEO der XPhyto Therapeutics Corp. Hugh Rogers zu der überraschenden Entwicklung. Deutschland werde sich zu dem größten Markt für medizinisches Cannabis entwickeln und man wolle sich in dem entstehenden Markt entsprechend gut aufstellen, fügte er an.



Man rechne mit einem Marktvolumen von mehreren Millarden Dollar, weshalb es verständlich erscheint, dass Big Player bei diesem großen Potenzial ihre Chancen wittern. Inwieweit der Anbau von Cannabis durch die Bunker Pflanzenextrakte GmbH die Durststrecke der vielen Tausend Patienten zukünftig verringern können wird, bleibt jedoch erst einmal unerwähnt. Der Anbau mit der Sondergenehmigung durch dir BfArM beschränkt das Unternehmen schließlich anscheinend nur auf die Produktion von Cannabis zu wissenschaftlichen, jedoch nicht zu medizinisch nutzbaren Zwecken. Passenderweise besitzt XPhyto Therapeutics einen doppelten 5-Jahres-Vertrag mit der pharmazeutischen Fakultät einer angesehenen Universität in Kanada, sodass Möglichkeiten für zertifizierte analytische Testmöglichkeiten, Extraktions-, Isolations- und Formulierungseinrichtungen und Know-how in der Arzneimittelforschung sowie der Entwicklung bereits vorhanden sind.



Dennoch geht man in Deutschland bezüglich der angemessenen Patientenversorgung somit wohl bloß einen Schritt vor und zeitgleich wieder einen Schritt zurück – geradewegs nach Kanada.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken