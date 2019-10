13 Menschen mussten ärztlich behandelt werden



Manch Mensch fährt mit vollem Bewusstsein extra nach Amsterdam, um sich mit THC gefüllten Backwaren eine schönere Zeit in Holland zu garantieren, andere Personen werden dagegen manchmal gegen ihren Willen in der Heimat aufgrund fälschlicherweise verspeisten Kuchen high gemacht und müssen anschließend einen Arzt aufsuchen. So auch im August in Rostock auf einer Trauerfeier passiert, wo eine Angestellte das Backwerk ihrer 18-jährigen Tochter ungefragt mit zur Arbeit brachte und während des Leichenschmauses an die unwissenden Gäste servierte. Logische Folge der dumm gelaufenen Situation: Die Beerdigungsfeier wurde durch einen Haschkuchen gesprengt.



Regelmäßig soll die in dem jetzt bekannt gewordenen Fall erwähnte Tochter einer Restaurantangestellten für das in der Rostocker Heide speisende Publikum Kuchen gebacken haben. Auch für die Trauerfeier war das fleißige Mädchen am Werk. Leider nahm die Mutter der gerade volljährig gewordenen Frau ungefragt einen weiteren Kuchen aus dem Kühlschrank, der von ihr wohl eher für private Zwecke produziert worden und nicht für den Verkauf eingeplant gewesen war. Während einer Trauerfeier stellten die Teilnehmer nach dem Verzehr der süßen Ware irgendwann fest, dass ihnen übel und schwindlig sei und sie sich sehr schläfrig fühlten. Noch während der Trauerfeier musste eine Person mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, während 12 andere Gäste sich peu à peu auf den Weg zu behandelnden Ärzten machten. Die Polizei – welche den Vorfall aus Pietätsgründen nicht bekannt geben wollte, aber ihn jetzt nach einer Meldung in der Bild-Zeitung bestätigte – soll erst am Abend von den Tatsachen informiert worden sein, nachdem erste Teilnehmer der Feier auf dem Revier Lichtenhagen Anzeige erstatteten. Gegen die junge und nur durch blöden Zufall involvierte Haschkuchenbäckerin wird laut dpa nun ermittelt: wegen fahrlässiger und gefährlicher Körperverletzung in 13 Fällen, Störung einer Bestattungsfeier und aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Auch wenn es sicherlich nicht unbedingt das Schönste ist, während des Abschieds geliebter Menschen ungefragt mit THC berauscht zu werden, sollte man in diesem Fall jedoch auch nicht vergessen, dass bereits vor mindestens 25000 Jahren potentes Cannabis bei Beerdigungen eine rituelle Rolle spielte.



Aber auch der Mundraub seitens der Mutter sollte hier nicht unter den Teppich gekehrt werden.

