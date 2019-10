Cannabis bahnt sich den Weg



Im bereits vergangenen September des laufenden Jahres ist überraschend viel passiert. Cannabis bahnt sich den Weg durch die verschiedensten Segmente des allgemeinen Lebens und lässt sich offensichtlich nicht mehr länger unter den Teppich kehren, als wäre es bloß verbrannte Asche.



Eine neue Drogenbeauftragte wurde bestimmt und zeigte sich in ersten Gesprächen mit Pressevertretern offenherziger als angenommen. Daniela Ludwig ist fortan die Stimme der Regierung, wenn es um die Rechte von Cannabiskonsumenten und Nutzern anderer Rauschmittel geht, was die Rosenheimer CSU-Abgeordnete laut eigener Aussage wohl auch so erkennt. Es wäre gut und richtig, unvoreingenommen auf das Thema zu schauen, sagte die sich zuvor auf Verkehrspolitik konzentrierende Diplom-Juristin aus Oberbayern nach ihrer Benennung. Inwieweit ihrer kommenden Erkenntnisse mit der tatsächlichen Realität in Einklang stehen werden, muss daher erst einmal abgewartet werden, bevor das heiße Feuer auf Daniela Ludwig wartet.



Auch bei den politischen Mitspielern der SPD hat im September ein Sinneswandel sondergleichen stattgefunden, da sich nicht nur der auf die Parteispitze schielende Karl Lauterbach mit einer sonderbaren Veränderung bezüglich der Handhabung des Cannabiskonsums in die Presse bugsierte, sondern auch zwei Genossen, die auf dieselbe Position zielen, ihre Meinung über die Cannabispolitik zum Besten gaben. Gesine Schwan und Ralf Stegner wurden in Zeitungen zitiert, dass sie es für zwingend notwendig erachten würden, dass Cannabiskonsum entkriminalisiert gehöre. Man müsse die Märkte trennen, damit der Zugang zu stärkeren Drogen nicht beim Einkauf von Marihuana gewährt werde. Die Justiz hätte dabei auch wesentlich sinnvollere Aufgaben zu erledigen, als Konsumenten von Hanfprodukten zu verfolgen, erkannte man jetzt.



Last but not least gab es auch seitens des Deutschen Hanf Verbandes eine angekündigte Großoffensive gegen die geltende Gesetzeslage, da man das Versprechen einlöste, mit der Justizkampagne gegen das Verbot auf dem Rechtsweg vorzugehen. Mit dem bekennenden Kiffer-Freund Richter Andreas Müller im Schlepptau wird das Bundesverfassungsgericht jetzt mit der Thematik konfrontiert, das hoffentlich den Zeitgeist und die Privatsphäre verletzenden Eigenschaften der Cannabisprohibition erkennen kann. In Mexiko und Südafrika erkannten oberste Richter den tiefen Einschnitt in das Leben schließlich auch schon in der Vergangenheit, sodass die Hoffnung berechtigt keimen darf, dass auch in der Bundesrepublik wirkliche Gerechtigkeit seitens des Bundesverfassungsgerichtes ausgesprochen werden darf.



Was auch passieren wird, die Debatte über die Hanffreigabe ist im September 2019 eine Stufe höher geschaltet worden, sodass die Thematik weit über den Tellerrand der Befürworter einer Legalisierung wahrgenommen und diskutiert werden muss. Da auch im Rest der Welt viele Menschen immer stärker einen Umschwung im Bezug zu Cannabis aufgrund der greifbaren und leicht verständlichen Argumente fordern, wird auch der letzte Gegner eingestehen, dass es an der Zeit für eine fachgerechte Auseinandersetzung mit Gras, Haschisch, Hanf und dessen Nutzern ist.



Drücken wir alle Daumen, dass es jetzt weiter so gut vorangeht wie im September 2019!

