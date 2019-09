Gesine Schwan und Ralf Stegner befürworten die Legalisierung

Grafik: Alexander Prümm



Nachdem Andrea Nahles im Juni 2019 ihren Posten als SPD-Vorsitzende mit ihrem Rücktritt abgab, wurde für die Sozialdemokraten eine Neuwahl ihrer Führungspersönlichkeiten notwendig. Unter anderem bewirbt sich Karl Lauterbach für diesen Posten, der dank Äußerungen über eine Umstufung des Cannabiskonsums in eine Ordnungswidrigkeit in der letzten Woche Konsumenten des natürlichen Rauschmittels leicht vor den Kopf stieß. Jetzt haben sich zwei weitere Politiker der SPD zum Thema geäußert, die ebenfalls auf den frei gewordenen Posten des Parteivorsitzes schielen. Gesine Schwan und Ralf Stegner werden aktuell in der Zeitung Dresdner Neuste Nachrichten zitiert, dass sie eine Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten für zwingend erforderlich erachten. Es scheint, als gäbe es eine Bewegung bei der SPD bezüglich des gemeinen Cannabiskonsums.



Auf Fragen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland antwortete das Team Schwan und Stegner, die sich für die geeigneten Kandidaten des Parteivorsitzes in einer Doppelspitze halten, dass es zwingend notwendig sei, die Konsumenten von Cannabis zu entkriminalisieren. Es wäre sinnvoll, die Beschaffungsmärkte zu trennen, damit Nutzer von berauschenden Hanfprodukten nicht länger auf dem prekären Schwarzmarkthandel angewiesen sein müssen, wo die realistischen Gefahren existieren, dass Nutzer zu wesentlich gefährlicheren harten Drogen Zugang erhielten. „Bei Cannabis ist definitiv eine Entkriminalisierung für die Konsumenten zwingend erforderlich, auch um Beschaffungsmärkte zu trennen und hoch problematische Zugänge zu den wirklich gefährlichen harten Drogen nicht noch zu befördern“, war das Gesagte der beiden Sozialdemokraten im Originalwortlaut. Auch gehöre die Verfolgung von Konsumenten nun wirklich nicht zu den drängenden Aufgaben der Justiz, ist sich das Duo jetzt anscheinend sicher. Um die noch nicht überzeugten Menschen im Land von der Sinnhaftigkeit dieser Auffassung zu überzeugen, fügt man an, dass es bei diesem Sinneswandel aber auch darum ging, dass man den Suchtmittelgebrauch als solchen nicht verharmlosen wolle und deshalb Heranwachsende – im Bezug zu allen Rauschmitteln – zu stärken gedenke, sodass im Idealfall erst überhaupt kein Suchverhalten entstehen könne. Eltern und alle Erwachsenen hätten zudem eine Vorbildfunktion, die selbstverständlich auch bei Alkohol bestünde. Die Freigabe von Cannabis als Medizin befürworten Gesine Schwan und Ralf Stegner zudem, und nannten diese Entscheidung aus dem Jahr 2017 einen richtigen und längst überfälligen Schritt in die richtige Richtung.



Inwieweit diese Aussagen ihr Gewicht behalten, sollten Schwan und Stegner tatsächlich durch das Votum aller Parteimitglieder Anfang Dezember 2019 über die Köpfe sechs weiterer nominierter Kandidaturen in die Positionen der Parteivorsitzenden gelangen, dürfte nach den vielen gescheiterten Selbstfindungsversuchen der SPD mit Spannung beobachtet werden. Bekennt sich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands insgesamt aber wirklich zu einer ernst gemeinten Veränderung der Cannabispolitik, sollte man den jetzt gezeigten Sinneswandel herzlichst begrüßen. Das brächte Bewegung in die Sache!

