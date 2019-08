Zaun soll Cannabis-Handel im Görlitzer Park einschränken

Die Berliner SPD hat die Absicht, dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer einen Anti-Cannabis-Schutzwall um den Görlitzer Park zu errichten

Bild: Archiv / Schmiddie

Sadhu van Hemp

Dass nicht alles in der DDR schlecht war, hat nun auch die Berliner SPD erkannt. Orte wie den Görlitzer Park, in denen unerwünschte Subjekte kleine Kinder ins Gebüsch zerren und mit Haschgift vergiften, hat es unter Erich Honecker nicht gegeben. Und deshalb wünschen sich die SPD-Genossen für den 14 Hektar großen Park einen Zaun. Der Kampf gegen den illegalen Drogenhandel soll endlich Früchte tragen. Mit diesem Bekenntnis spricht die SPD den Cannabis-Prohibitionisten aus dem rechten Oppositionslager aus der Seele. Die Koalitionspartner kommen hingegen aus dem Staunen nicht heraus ob des Kniefalls vor der CDU. Eine vernünftige und wegweisende Drogenpolitik scheint für Linke und Grüne mit der SPD kaum mehr möglich.

Die Katze ist also aus dem Sack: Die Hauptstadt-SPD ist und bleibt eine Lobbypartei der Prohibitionisten, die mehreren Hunderttausend Berlinern Pest und Cholera an den Hals wünscht und nur so tut, als sei sie zeitgemäß. Diese Einschätzung lässt sich aus dem Auftritt des Innenstaatssekretärs Torsten Akmann auf der gestrigen Innenausschusssitzung ableiten. Auf eine Frage des CDU-Fraktionsvorsitzenden und Anti-Cannabis-Hardliners Burkard Dregger gab der Sozialdemokrat völlig unbedrängt Einblick in seine düstere Gedankenwelt: „Ein Zaun wäre aus unserer Sicht eine gute Lösung.“ Akmann verriet auch, wie die Umzäunung aussehen soll. Hübsch hoch soll das Zäunchen sein, so dass jeder, der ihn übersteigen will, mit seinem Leben spielt. Zudem soll das kleine Naherholungsgebiet im Herzen von Kreuzberg-SO36 zwischen 22 Uhr 00 und 8 Uhr 00 verriegelt und verrammelt werden. Akmanns Vision ist auch die des für den Görlitzer Park zuständigen Polizeiabschnitts. Die Beamten wünschen sich schon länger eine Umfriedung des gefährlichen Ortes, um leichtere Arbeit am kiffenden Bürger zu haben.

Die CDU zeigte sich nach der Sitzung hocherfreut über den Sinneswandel der SPD, für die Innenstaatssekretär Akmann spricht. Die Ankündigung, den Görlitzer Park nachts zu schließen, sei zu begrüßen, könne aber nur ein erster Schritt sein. CDU-Fraktionschef Dregger frohlockte sogleich: „Wir wollen darüber hinaus im Görli und in der Hasenheide zur Null-Toleranz-Strategie zurückkehren und die Eigenbedarfsmenge in unserer Stadt deutlich senken.“

Laut Akmann müssen jedoch alle an einem Strang ziehen, um das „Problem“ zu lösen. Die Polizei sei bereits voll bei der Sache bei der Jagd auf Cannabis-Verbrecher, doch auch andere stünden in der Pflicht: „Das können wir aber nicht alleine machen, das muss der Bezirk machen.“

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), gibt derweil Entwarnung: „Dieser Vorschlag ist nicht neu. Bisher gab es in der Anwohnerschaft dafür keine Akzeptanz. Er erscheint mir auch sehr kurz gesprungen, da es auch außerhalb des Parks ebenfalls viele Dealer in den Straßen des Wrangelkiezes und auf dem U-Bahnhof Görlitzer Park gibt.“ Für Herrmann steht außer Frage, dass ein nachts geschlossener Park lediglich zur Verdrängung der Szene in die umliegenden Kieze führt.

Niklas Schrader, innenpolitischer Sprecher der Linken, misst dem Geschwafel des SPD-Staatsekretärs auf der ersten Ausschusssitzung nach der Sommerpause keine Bedeutung zu: „Der Zaun ist ein abwegiger Vorschlag. Bitte schnell zu den Akten legen.“

