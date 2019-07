Berlin will kontrollierte Cannabis-Abgabe testen

Rot-rot-grüner Senat plant Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis und bringt schwarz-blau-gelbe Opposition in Rage

Sadhu van Hemp

Um es vorwegzunehmen: Das in Bonn ansässige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) wird den Antrag des Berliner Senats, ein Pilotprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis für Erwachsene an den Start zu bringen, ablehnen. Wie 2015, als der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg einen ähnlichen Antrag stellte, wird das BfArM den Ablehnungsbescheid damit begründen, dass die Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken unvereinbar mit dem Betäubungsmittelgesetz ist. Die Bundesbeamten werden sich wie gehabt nicht für befugt halten, dem wissenschaftlich begleiteten Modellprojekt der kontrollierten Cannabis-Abgabe grünes Licht zu geben. Die weltweit geächtete Cannabis-Droge ist ein Fall für die Politik – und diesen Schuh wollen sich die Staatsdiener des BfArM, die zugleich die staatlich alimentierten Erfüllungsgehilfen der Hanfprohibition sind, nicht anziehen. Das Wunder in Form von ein paar mutigen und beherzten Beamten, die ein vorzeitiges Ende ihrer Laufbahn riskieren und entgegen des politischen Willens handeln, wird es nicht geben. Im BfArM ist der Einfluss der Prohibitionisten einfach zu groß, um in der Cannabis-Frage rational und zukunftsorientiert zu denken.

Dennoch – der geplante Antrag des rot-rot-grünen Senats ist wieder einmal mehr ein steter Tropfen, der den Stein höhlt. Im September soll die Post nach Bonn abgehen, versprach letzten Donnerstag Catherina Pieroth, Sprecherin für Gesundheits- und Drogenpolitik der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Mit dem Modellprojekt werde der Senat die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen. Grüne und Linke gehen davon aus, dass die SPD-Fraktion nach Klärung der Detailfragen das Vorhaben unterstützt.

Das Experiment soll demnach zwei Jahre laufen und wissenschaftlich begleitet werden. Die Teilnehmer werden im Vorfeld handverlesen und während des Beobachtungszeitraumes von zwei bis drei Abgabestellen mit Cannabis versorgt. Die Zahl der Versuchskiffer soll sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Laut Pieroth muss die Gesellschaft einen anderen Umgang mit Drogen pflegen. „Das ist keine Prävention, das ist eine Enttabuisierung“, sagte die Grünen-Politikerin. „Ich hätte es lieber, wenn mein zwanzigjähriger Sohn in einer Apotheke oder Fachstelle kontrolliert sein Cannabis erwirbt als im Görlitzer Park.“ Der drogenpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Niklas Schrader, erläutert. „Wir wollen mit solch einem Modellprojekt erreichen, dass man dem Schwarzmarkt und der allgemeinen Verfügbarkeit von verschiedensten Substanzen ein Stück weit den Boden entzieht.“ Überdies würde sich mit der kontrollierten Abgabe auch der Jugendschutz verbessern.

Die rechtskonservative Opposition im Abgeordnetenhaus von Berlin schäumt vor Wut und kritisiert die „Koalition der Kiffer“ scharf. Für die FDP lehnte sich der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Marcel Luthe, aus dem Fenster: „Wir brauchen in Berlin keine Kreuzberger Verhältnisse wie im Görlitzer Park. (…) In einem föderalen Bundesstaat kann eine solche Lösung nur gemeinsam auf Bundesebene und nicht im Alleingang gefunden werden.“ Für die Berliner FDP kommt eine Cannabis-Legalisierung nur in Frage, wenn zugleich der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Nichtkonsumenten klaren gesetzlichen Bestimmungen unterliegt. „Alles andere ist keine Prävention, sondern Förderung des Konsums.“

Der Fraktionschef der CDU, Burkard Dregger, bezeichnet das Vorhaben des Senats als „Absurdität“ und fordert mehr Engagement gegen Drogenkriminalität – also eine verschärfte Gangart im War on Drugs: „Die rot-rot-grüne Koalition sollte ihre Energie darin investieren, endlich die organisierte Drogenkriminalität zu bekämpfen. Damit wäre mehr für die Gesundheit der Berliner getan als mit solchen Projekten, die nur dafür sorgen, dass möglichst viele Leute bekifft durch die Gegend laufen.“

Doch das Störfeuer aus dem schwarz-blau-gelben Lager ficht die derzeit fest im Sattel sitzende rot-rot-grüne Regierung nicht an. Für Catherina Pieroth könnte das Projekt bundesweiten Modellcharakter haben. Deshalb befände man sich auch in engem Austausch mit den beiden anderen Stadtstaaten Bremen und Hamburg.

