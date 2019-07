Tagesdosis von 100 Gramm verlangte nach Sonderregelung in der geltenden Gesetzeslage



Seit gut zwei Jahren dürfen Ärzte in Deutschland Cannabis als Medizin verschreiben, wenn sie der Meinung sind, dass das Naturheilmittel eine sinnvolle Alternative zu regulären Medikamenten darstellt. Auch wenn sich Krankenkassen jeden Fall vor einer Kostenübernahme noch einmal genau vornehmen, gibt es hierzulande Patienten, die bis zu 150 Gramm im Monat von den Versicherern bezahlt bekommen – sollte genügend Material in Apotheken vorhanden sein. In Kanada, wo schon seit 2001 medizinisches Marihuana über die Theken wandert, hat nun ein Patient eine ganz andere Menge Cannabis für die Behandlung seiner Krankheitssymptome seitens eines Gerichtes genehmigt bekommen. Da der Kanadier Allan Harris pro Tag schon 100 Gramm Medizinalhanf von seinem Arzt verordnet bekommen hat, sah man beim Gericht die Tatsache ein, dass die regulär geltende Grenzmenge von 150 Gramm Eigenbedarf einen verfassungswidriger Einschnitt in dessen Leben darstellt. Ein kanadischer Patient darf ein Kilogramm Cannabis besitzen.



Weil Allan Harris bislang aufgrund seines hohen Cannabisbedarfes im Höchstfall nur eineinhalb Tage auf Reisen gehen konnte, und eine Menge Extrakosten aufgrund ständiger Nachbestellungen zu bezahlen hatte, sprach man am Freitag dem 28.06.2019 in Ottawa beim kanadischen Bundesgerichtshof von einer verkappten Form von Hausarrest, welcher der Kanadier in der Vergangenheit ausgeliefert gewesen ist. Da die bisherige Gesetzeslage einen derart speziellen Fall bislang nicht berücksichtigte, benannte der den Rechtsstreit behandelnde Richter Henry Brown die gesamte Situation als ein unfaires Gefüge, das geändert gehöre. Seit der Urteilsverkündung besitzt Allan Harris jetzt eine Ausnahmegenehmigung, die im erlaubt, bis zu einem Kilogramm Cannabis zu medizinischen Zwecken bei sich zu führen, damit er eine 10-Tages-Dosis zu jedem Tageszeitpunkt besitzen kann, ohne in rechtliche Schwierigkeiten zu geraten. Auch wenn während der Verhandlungen nicht seitens Allan Harris erklärt wurde, weshalb er die außergewöhnlich große Menge von drei Kilogramm pro Monat benötigte, so wurde seitens des Gerichtes anerkannt, dass ein praktizierender Doktor diese hohe Monatsdosis verschrieben hätte und man nicht bei Gericht darüber zu entscheiden habe, was gesundheitlich von Vorteil für den Patienten sei. Der nun ein besonderes Recht besitzende Harris sprach noch während der Verhandlung von einem nicht wieder gut zu machenden Schaden, den er erlitten habe, da er in seiner Mobilität und der Gleichberechtigung stark eingeschränkt gewesen war, und er sich lange Zeit einer ungesetzlichen Diskriminierung gegenübersah.



Jack Lloyd, ein in Toronto ansässiger Cannabis-Anwalt, sprach sich zwar erfreut über das Urteil aus, sagte aber zeitgleich, dass er gerne ähnliche Ausnahmen für andere Patienten sehen würde. „Ein Rechtsstreit in dieser Angelegenheit wird jedes Mal, wenn er behandelt wird, die am stärksten betroffenen Personen an ihr eigenes Limit bringen. Viele von diesen Menschen sind chronisch krank und dazu oft nicht in der Lage sich zu verteidigen, insbesondere, wenn ein langwieriges Gerichtsverfahren erforderlich ist“, sagte Lloyd gegenüber der kanadischen Presse CBC bezüglich dieses bislang einmaligen Urteils.

