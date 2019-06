Weiterhin nicht genügend Gras in Deutschlands Apotheken vorhanden

Bild: Schmiddie



Schon häufig erzürnte die Meldung, dass Cannabispatienten nicht ausreichend mit ihrer ärztlich verschriebenen Medizin versorgt werden können. Erneut muss derzeit ein großer Engpass bestehen, der die Importe von medizinischem Marihuana betrifft. Meldungen, über die Knappheit der benötigten Arznei, machen aktuell die Runde. Selbst gut zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes für Cannabis als Medizin, kommen hierzulande nur geringfügige Mengen der nachwachsenden Cannabisknospen an. Die Lieferengpässe bei medizinischem Cannabis bleiben bestehen, obwohl es ein Leichtes wäre, die Pflanzen innerhalb weniger Wochen auch bei uns zu produzieren.



Nur ein Drittel der bislang 45 gelisteten Sorten medizinischen Cannabis soll sich derzeit in den Apotheken für die stetig wachsende Zahl Patienten befinden, meldet das MDR-Nachrichtenmagazin Exakt, dass sich dabei auf Angaben des „Verbandes Cannabis Versorgender Apotheken“ (VCA) beruft. Immer wieder komme es zu Lieferengpässen bei der Versorgung mit medizinischem Marihuana, da jeden Monat die Verordnungszahlen stiegen, sagte Florian Heimann vom VCA gegenüber dem MDR. Monatlich würden dazu die verfügbaren Sorten wechseln, sodass nie Gewissheit aufseiten der Patienten bestünde, ob ihr natürliches Medikament tatsächlich an sie weitergereicht werden könne. Schließlich wären die unterschiedlichen Varietäten „per se“ nicht zu vergleichen sein, weshalb ein Austausch untereinander nicht infrage kommen könnte. Ein auf eine spezielle Sorte eingestellter Patient, könne nicht ohne Weiteres eine andere Sorte verwenden, sodass immer Ungewissheit bestünde, ob das benötigte Kraut beim nächsten Besuch verfügbar wäre. Die Sprecherin des Cannabis-Importeurs Cannamedical Pharma begründet diesen Zustand mit der steigenden Nachfrage nach dem Naturprodukt, das sich weltweit immer größerer Beliebtheit erfreue. In den letzten Monaten sei der Bedarf enorm angestiegen, der Höhepunkt wäre aber noch lange nicht erreicht, sagte Kristina Quade dem Mitteldeutschen Rundfunk. Weil die Nachfrage nach Medizinalhanf derzeit derartig hochgeschnellt wäre, würden auch die Bemühungen der Cannabisagentur und dessen Lizenzinhabern niemals ausreichen können, da die ausgeschriebene Menge an zu produzierendem Marihuana viel zu gering eingestuft worden sei. Auch da strenge Standards gelten, die global nur neun Produzenten erfüllen, sei es so schwierig für den deutschen Patientenkreis genügend medizinisches Cannabis zu importieren. Hinzu käme auch die Legalisierung in Kanada, die die mögliche Importmenge durch Mitbewerber spürbar verringert hätte.



Sven Lobeda, ein Apotheker aus Dresden-Johannstadt, erklärt die Schwierigkeiten aus seiner Perspektive. Hätte er im Februar seine Bestellungen für Medizinalhanf getätigt, könnte er Mitte Juni mit einer Lieferung rechnen. Würde er das Arzneimittel erst jetzt bestellen, würde er auf eine Endloswarteschleife gesetzt werden, die die Auslieferung auf einen vollständig ungewissen Termin verschiebe. Da dies eine eindeutige Unterversorgung bedeute, käme der Zustand einer Situation gleich, der Patienten zurück auf den Schwarzmarkt schickte.



Da von den im März 2017 genehmigten Importen in der Höhe von 42,8 Tonnen bis März 2019 gerade einmal rund fünf Tonnen angeliefert worden sind, macht diese Tatsache klar unter welchen Umständen Cannabispatienten derzeit leben. Wohl auch aus diesem Grund entscheidet sich der eine oder andere Medizinalhanfpatient entgegen der Gesetzeslage zum Eigenanbau in den eigenen vier Wänden, damit die Krankheitssymptome durch Eigeninitiative eingedämmt werden können. Nicht vergessen darf man neben den Lieferengpässen, dass viele Patienten zwar ein Rezept für ihre Medizin besitzen, sich Krankenkassen aber gerne weigern, die Kosten für die wirksame Naturarznei zu übernehmen. Im Fall eines unter ADHS leidenden Berliners kämen für die legale Versorgung mit den verschriebenen und oft ausverkauften Cannabisblüten monatliche Kosten in Höhe von 2500 Euro auf den Mann zu. Dank seiner Eigenversorgung spart er 2020 Euro pro Monat, ist den Lieferengpässen in Apotheken nicht ausgeliefert und hat daher seine Krankheit fest im Griff.



Die gewonnene Lebensqualität wäre wesentlich größer als die Angst vor der Strafverfolgung, sagt der junge Mann.

