Taxifahrer muss kein Hartz-VI zurückzahlen, obwohl er seinen Job aufgrund von Cannabiskonsum verlor

Bild: Sadhu van Hemp



Wer sich täglich am Abend ein wenig mit Alkohol berauscht, muss sich keine großen Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen, auch wenn man am nächsten Morgen mit Lastkraftwagen oder Polizeiwanne durch die von Sonnenlicht überfluteten Straßen des Landes rauscht. Hat man dagegen am Vorabend des rollenden Arbeitstages Haschisch oder Gras konsumiert, kann einem der Feierabendjoint aufgrund der strengen Gesetzeslage schnell zum Verhängnis werden. So ergab es sich auch im Kreis Niedersachsen-Bremen, dass ein Fahrgast befördernder Taxifahrer nicht nur seinen Führerschein aufgrund von länger zurückliegendem Cannabiskonsum verlor, sondern auch gleich seinen Job dazu. Da dieses Unrecht jedoch noch nicht genug Strafe für den Betroffenen sein sollte, stürzte sich auch gleich noch das anschließend für den Lebensunterhalt des armen Taxlers verantwortliche Jobcenter auf die Tatsache des vorausgehenden Rauschmittelkonsums und forderte nach verspäteten Auszahlungen des Arbeitslosengeldes alle bislang gezahlten, bereits um dreißig Prozent gekürzten Sozialleistungen zurück. Dagegen wehrte sich der ehemalige Taxifahrer und bekam nun wenigstens etwas Recht zugesprochen. Das sich mit dem Fall beschäftigende Landessozialgericht urteilte im Sinne eines Personen befördernden Cannabiskonsumenten.



Was schon in der Einleitung wie ein Wirrwarr aus Rechtsverdrehung kling, ist im Detail noch wesentlich chaotischer nachzuvollziehen. Da ein Fahrgast eines Taxifahrers die Polizei einschaltete, konnte dem Personenbeförderer nachgewiesen werden, dass dieser am Vorabend Cannabis konsumiert hatte. Ein THC-Wert von 2,3 Nanogramm wurden festgestellt und der Konsum von Cannabis am Vorabend gestanden. Freiwillig gab der Taxler daraufhin seinen Führerschein ab, verlor jedoch sofort auch seinen Job, da ihm der Arbeitgeber fristlos kündigte. Die Bundesagentur für Arbeit wollte jedoch auch nicht für den nun arbeitslosen Menschen Sorge tragen, da dieser schließlich mit seinem „Drogenkonsum“ selbst für den Verlust seines Arbeitsplatzes verantwortlich gewesen sei. Drei Monate Sperrzeit die offizielle Folge des Falles. Natürlich wandte sich der ansonsten mittellose Taxler daraufhin an das Jobcenter, das zwar für den Lebensunterhalt aufkommen musste, ihm aber auch direkt 30 Prozent seines im zustehenden Geldes abzog. Nachdem die Sperrzeit beim ALG-I verstrichen war, verlangte das Jobcenter aber sofort die bezahlten Hartz-VI Leistungen inklusive Sozialversicherungsbeiträge komplett zurück, da sich der in Missgunst gefallene Taxifahrer schließlich wegen seines „sozialwidrigen Verhaltens“ selbst in die Hilfsbedürftigkeit bugsiert hätte. 3148 Euro sollte der gute Mann an das Jobcenter zurückzahlen, weil er am Abend seines vorletzten Arbeitstages willentlich gekifft habe …



Obwohl selbst die Polizei keine Ausfallerscheinungen feststellen konnte, er mittlerweile seinen Führerschein zurückerhalten habe und sich von Cannabiskonsum abgewandt hatte, blieb das Jobcenter so hart, dass das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen eingeschaltet werden musste. Dieses Gericht entschied nun bereits am 26. Februar 2019 immerhin, dass die erhaltenen Hartz-VI Leistungen nicht an das Jobcenter zurückgezahlt werden müssen. Da bereits Sperrzeit von ALG-I und Kürzungen von Hartz-VI den Taxifahrer trafen, wäre der Fall nur ein durchschnittlicher Sanktionsfall, der keine Rückzahlungsforderungen erlaube. Nur bei einem grob fahrlässigen sowie sozialwidrigen Verhalten könnten Hartz-IV-Leistungen vom Jobcenter eingefordert werden. Es gäbe aber hier keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten am Feierabend und der späteren Hilfsbedürftigkeit. Gründe für die Inanspruchnahme der Sozialleistungen des Jobcenters seitens des Taxifahrers wären nämlich durch die zeitlich verwehrten und zu geringen Arbeitslosengeld-I-Zahlungen gegeben gewesen.



Ein großer bürokratischer Aufwand und wirtschaftlicher Reinfall für alle Beteiligten wegen 2,3 Nanogramm THC im Blut – Applaus!