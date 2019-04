„Rossmann“ und „dm“ nehmen CBD-Öle aus dem Sortiment

Drogeriemärkte fürchten Ärger durch Kontrollen des Bundesministerium für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Sadhu van Hemp

Es ist der reinste Irrsinn – das Gewese, das in Deutschland um Cannabidiol (CBD) gemacht wird. Anstatt die entsprechenden Ausführungsvorschriften des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) der Gegenwart anzupassen, verharrt die Politik in der Vergangenheit und statt Fortschritt herrscht Stillstand.

Dieser Zustand sorgt bei allen, die nach vorne blicken, für Verunsicherung. Denn die Hüter des Gesetzes kennen in Deutschland kein Pardon, wenn die gehandelten CBD-Produkte den zulässigen THC-Gehalt von 0,2 % überschreiten. Zu spüren bekommen das vor allem jene mutigen Jungunternehmer, die in dem Glauben, gesetzestreu zu handeln, CBD-Lebensmittel vertreiben. Razzien in Hanfläden und die Strafverfolgung der „CBD-Dealer“ haben oberste Priorität bei Deutschlands Staatsanwaltschaften. Ob in Braunschweig, Trier oder Bayern – die Behörden greifen durch und ermitteln eifrig gegen die mutmaßlichen CBD-Verbrecher wegen des Verstoßes gegen das BtMG.

Um dieser öffentlichen Vorverurteilung mit dem einhergehenden Imageschaden vorzubeugen, haben nun die Drogeriemärkte „Rossmann“ und „dm“ entschieden, bis auf Weiteres CBD-Öle aus dem Einzel- und Onlinehandel zu nehmen. Doch so richtig wollen die Strategen der Unternehmensleitung vor dem Gesetzgeber nicht einknicken: Cannabis-Drops, -Kaugummis und -Kosmetika sind weiterhin erhältlich. Offensichtlich wollen sich die Rechtsabteilungen ein Hintertürchen offenhalten, indem sie nur ein kleines Zugeständnis machen und die Rechtslage unter Vorbehalt anerkennen.

Die Juristen der Drogeriemärkte und CBD-Händler müssen sich gleich mit zwei Behörden herumschlagen. Erster Kontrahent ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das den Wirkstoff Cannabidiol zwar als kaum psychoaktiv einstuft und per Ausnahmebestimmung zur industriellen Verarbeitung freigibt, aber die Abgabe zum Zwecke des Eigenverbrauchs verbietet. Im Klartext heißt das, dass sich Händler und Käufer strafbar machen. Diese Lektion erteilte die Polizei auch einem Start-up-Unternehmen in Berlin, dass wegen des Verkaufs von hübsch verpackten Döschen mit CBD-Gras der Marke Tropical Haze und Red Berry Kush über Spätis zur Rechenschaft gezogen wird.

Der andere Widersacher ist das Bundesministerium für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Die Lebensmittelkontrolleure sind beherzt bei der Sache, was die Überprüfung von CBD-Ölen betrifft. In den Laboren wird nanogrammgenau gemessen, ob die jeweilige Charge nicht doch mit etwas zuviel berauschendem THC kontaminiert ist. Hierbei geht es jedoch nicht darum, ob der vom BfArM zugelassene THC-Gehalt von 0,2% überschritten wird, sondern ob der vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) festgelegte Grenzwert von 0,001 Milligramm Δ9-THC pro Kilogramm Körpergewicht eingehalten wird. Damit soll ausgeschlossen werden, dass CBD-Konsumenten nach dem Genuss mehrerer Liter CBD-Öl ins THC-Koma fallen.

Für die beiden Drogeriemärkte steht folglich einiges auf dem Spiel. Bei Verstößen könnten hohe Strafzahlungen drohen. Zudem wird sich bei der Gesetzeslage in Deutschland sicher ein Konsument finden lassen, dem wegen einer Überdosis CBD-Öls schlecht geworden ist und der deswegen eine Schadenersatzklage einreicht. Es wird also spannend, wie sich die beiden Großunternehmer Dirk Rossmann und Götz Werner, die bekannt für ihre soziale Ader sind, gegen den Nonsens der beiden Ministerien zu Wehr setzen.