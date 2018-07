Großrazzia beendet legalen Verkauf von Cannabis

Polizei stürmt „Hanfbar“ in Braunschweig während der Eröffnungsfeier und erbeutet 200 Verkaufseinheiten Hanftee

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Rund eine Million besorgte Bürger im Großraum Braunschweig können aufatmen und wieder ihre Kinder auf der Straße spielen lassen. Am Samstag durften mehrere Dutzend Polizisten im Anti-Cannabis-Krieg mal so richtig die Repressionskeule schwingen, um der organisierten Nutzhanf-Kriminalität einen ordentlichen Tiefschlag zum Wohle des deutschen Volkes zu verpassen.

Der generalstabsmäßig geplante Generalangriff erfolgte Punkt 18 Uhr 30 in der von Passanten dicht gefüllten Braunschweiger Innenstadt. Ein Großaufgebot der Polizei sperrte das Kampfgebiet rund um den Friedrich-Wilhelm-Platz weiträumig ab. Um bei der Kampfhandlung im Anti-Cannabis-Krieg unnötigen Kolletaralschaden zu vermeiden, wurde vorsorglich auch der öffentliche Personennahverkehr eingestellt. Bei dem dann erfolgten blitzartigen Überfall auf das Ladengeschäft „Hanfbar“ konnten die bis unter die Zähne bewaffneten Volkspolizisten das Widerstandsnest der Nutzhanfrebellen ausräuchern, ohne von der Schusswaffe Gebrauch machen zu müssen.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass mutmaßliche Betäubungsmittel sichergestellt und zur Analyse dem Landeskriminalamt (LKA) übergeben wurden. Insgesamt soll es sich um mehr als 200 sogenannte Verkaufseinheiten mit Hanfblüten(tee) handeln. Die Großrazzia war auf Antrag der Staatsanwaltschaft von einer Richterin des Amtsgerichts Braunschweig angeordnet worden, nachdem es zuvor Hinweise gegeben hatte, dass in dem am selben Tag eröffneten Laden unerlaubt Betäubungsmittel gehandelt würden.

Der am Samstag erfolgreich durchgeführte Anti-Drogen-Kampfeinsatz der Polizei ist die zweite Großschlacht gegen die Betreiber der „Hanfbar“ in Braunschweig binnen weniger Wochen. Bereits am 3. Juli wurde die 2017 eröffnete erste „Hanfbar“-Filiale in der Mühlenpfordtstraße von der Exekutive gestürmt und des Warenbestands beraubt. Dabei wurden auch die Wohnungen und der noch im Aufbau befindliche Laden in der Friedrich-Wilhelm-Straße 47 auf den Kopf gestellt. Laut Staatsanwaltschaft basierte der Durchsuchungsbeschluss auf dem Verdacht, dass in der „Hanfbar“ Cannabis zum „Rauschkonsum“ verkauft wurde. Bei der ersten Razzia wurden drei Kilogramm Hanftee konfisziert. Das von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gewünschte Untersuchungsergebnis über die Toxizität der Nutzhanfblüten konnte das LKA allerdings noch nicht vorlegen.

Der Eigner der „Hanfbar“, Bardia Hatefi, gegen den nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, kritisiert die Großrazzia als „Farce“. Die „Hanfbar“ würde nur Lebensmittel aus Nutzhanf anbieten. Das Sortiment umfasst unter anderem Hanftee, Hanfsamen, Hanfpesto und Hanfkosmetika, aber auch Smoothies und Snacks. Der THC-Gehalt der verwendeten Hanfblüten läge unter 0,2 Prozent, wird auf der Homepage der „Hanfbar“ versichert. Hatefi bestreitet, irgendetwas Illegales getan zu haben, da „Nutzhanf“ in Deutschland legal angebaut und verwendet werden darf. Der Staatsanwaltschaft wirft er vor, „uns austrocknen und ausräuchern“ zu wollen. Die bei den Razzien beschlagnahmten Mengen Tee hätten einen Verkaufswert um die 50.000 Euro. Zudem fehle eine von der Polizei aus der Tageskasse entwendete fünfstellige Summe. „Da kriegt man schon langsam Existenzängste“, sagte Hatefi, der den Aktionismus der Braunschweiger Strafverfolgungsbehörden als „eine Kampfansage“ versteht, die sich „gegen die heilende Pflanze und gegen all diejenigen“ richtet, „denen sie hilft“.