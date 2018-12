Verkauf von CBD-Cannabis in „Spätis“ gestoppt

Polizei leitet Strafermittlungsverfahren gegen zwölf Berliner Späti-Betreiber wegen des Verdachts des Handels mit „Deutscher Hecke“ ein

Sadhu van Hemp

Der Kampf der Strafverfolgungsbehörden für ein hanffreies Deutschland wird immer absurder. Ungeachtet dessen, dass seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeblich versucht wird, die Bürger vom Genuss THC-haltiger Hanfprodukte abzuhalten, gilt nun alle staatliche Fürsorge den Nutzhanf-Konsumenten.

Was die Staatsanwaltschaft im Juli in Braunschweig vorexerzierte, als sie einen von der Polizei generalstabsmäßig geplanten Generalangriff auf die „Hanfbar“ durchführen ließ, haben nun die Berliner Strafverfolgungsbehörden nachahmen lassen. Seit November stromern Heerscharen unterbeschäftigter Polizeischnüffler rund um die Uhr durch Berlins Spätverkaufsstellen – auf der akribischen Suche nach kleinen braunen Plastikdosen mit Hanfblatt-Etikett, die nach Ansicht der Gesetzeshüter illegales Suchtgift beinhalten.

Verantwortlich für die Überstunden der vielen fleißigen Rauschgiftfahnder, die sich beherzt in den Berliner CBD-Drogensumpf stürzen, um ihn auszutrocknen, sind vier Schulfreunde. Vor einem halben Jahr schmiedete die Drogenbande den perfiden Plan, ein Startup-Unternehmen zu gründen und Nutzhanf in kleinen Portionen über Spätis und den Onlinehandel zu vertreiben. Im Oktober schritten die CBD-Drogenhändler zur Tat und belieferten rund 100 Spätis mit „aufwändig von Hand geschnittenen fetten Knollen, bei denen einem das Wasser im Mund zusammenläuft.“ Tropical Haze und Red Berry Kush heißen die beiden Sorten, die eine „verdammt gute Genetik“ haben sollen. Das „magische Zeug“ kommt „frisch aus den Bergen im Süden“ und wurde „in Berliner Hinterhöfen abgepackt“.

Um den Späti-Händlern und Kunden so etwas wie Rechtssicherheit zu geben, verweisen die Kreuzberger CBD-Grossisten, dass sie sich „an alle gesetzlichen Regelungen im Umgang mit Nutzhanf halten“ und „ausschließlich verarbeitete Cannabis-Produkte aus Nutzhanf mit einem zertifizierten THC-Gehalt von unter 0,2 Prozent aus dem EU-Sortenkatalog vertreiben.“ Auch werde „ein Vertrieb in großen Mengen an Endverbraucher und die Verwendung zu Rauschzwecken ausgeschlossen“. Zugleich werden die Käufer eindringlich davor gewarnt, dass „es sich bei CBD um eine nicht psychotrope Substanz handelt“ und „kein „High“ verursacht“ wird. Durch den geringen THC-Gehalt könne eine psychoaktive Wirkung und Berauschung bei allen Produkten ausgeschlossen werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft zweifeln jedoch als ausgewiesene Drogenexperten an der Harmlosigkeit der Nutzhanfblüten. „Das Phänomen ist neu für uns“, sagt Olaf Schremm, Dezernatsleiter für Rauschgiftkriminalität beim Landeskriminalamt. Der Verdacht besteht, dass die Späti-Verkäufer mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Die Rauschgiftermittler verweisen auf ein Urteil des Oberlandesgerichtes in Hamm aus dem Jahr 2016. Danach ist der Handel mit Cannabisprodukten aller Art illegal, sofern er nicht wissenschaftlichen oder gewerblichen Zwecken dient. Dazu zählt laut Urteil aber nicht der Verkauf von Nutzhanf in Spätis, denn der bloße Konsum sei kein gewerblicher Zweck. Dieser besteht nur, „wenn der Hanf zu einem unbedenklichen Produkt wie etwa Papier, Seide oder Textilien weiterverarbeitet“ wird.

In zwölf Spätis kam es mittlerweile zum Bust. Gegen alle Eigner wurde ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet, und die Polizei droht an, dass weitere Läden mit solchen Polizeimaßnahmen rechnen müssen. Der Verein Späti e.V., der die Interessen der Berliner Spätverkaufsstellen vertritt, ist stinksauer. „Die Firma hat gelogen, als sie den Späti-Händlern erzählt hat, ihr Cannabis sei legal. Viele Späti-Verkäufer sind darauf hereingefallen“, sagt Alpa Baba und rät allen Mitgliedern, das CBD-Cannabis aus dem Sortiment zu nehmen.

Was den vier Jungunternehmern von Seiten der Strafverfolgungsbehörden noch an Repressalien ins Haus steht, ist unklar. Alle Anfragen der Nutzhanfdealer nach einem klärenden Gespräch wurden von der Polizei bislang ignoriert. Es bleibt also abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsarbeit des Rauschgiftdezernats würdigt und die CBD-Großdealerbande vor den Kadi zerrt.

Die Kunden, die in den Spätis CBD-Cannabis erwerben, haben laut Dezernatsleiter Schremm nichts zu befürchten. Geringe Mengen Cannabis, die 15 Gramm nicht übersteigen, gelten in Berlin als Eigenbedarf und werden nicht strafrechtlich verfolgt. Welch ein Zynismus vor dem Hintergrund, dass die „Deutsche Hecke“ dennoch konfisziert und pro forma ein Strafantrag wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt wird. Auch wenn das Verfahren eingestellt wird, der Makel bleibt.