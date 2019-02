Kiffen führt bei vielen Jugendlichen zu Depressionen und Suizid …



Hat man mit Cannabis als Genusskiffer zu tun, kann einem schon einmal die Hutschnur platzen, da die Ungerechtigkeiten aufgrund der politischen Situation tagtäglich am eigenen Leib gespürt werden und einen zur Verzweiflung bringen können. So wirkt es fast schon wenig verwunderlich, wenn sich ein Befürworter der Legalisierung von Hanf mit Aufmerksamkeit erregendem Aktionismus in die Tiefe des holländischen Parlamentssaals stürzt, um auf die oft unerträglichen Zustände hinzuweisen. Auch wenn Kritiker dieses Verhalten dann sicherlich gerne dem vorhergehenden Konsum der Rauschsubtanz zuschreiben würden, so sagt die Forschung bisweilen, dass der Einsatz von Cannabis zu Genusszwecken kein suizidales Verhalten hervorruft. Nun sorgt jedoch eine neue Studie in alteingesessenen Medienanstalten für Schlagzeile, in der anscheinend das Gegenteil festgestellt worden ist. Die von kanadischen und englischen Forschern angestellte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass das Kiffen im jugendlichen Alter zu einem erhöhten Ausbruch von Depressionen führe, welche öfters auch zum Freitod bei Betroffenen führen könnten. Die neue Studie warnt vor frühzeitigem Cannabiskonsum, weil Kiffen lebensbedrohlich scheint.



Während erst im Sommer des letzten Jahres aufgrund von Untersuchungen an 909 psychisch erkrankten Personen festgestellt werden konnte, dass der Gebrauch von Marihuana nicht zu einem erhöhten Risiko führe, sich selbst das Leben nehmen zu wollen, keimen nun Vermutungen, dass gesunde Jugendliche unter einem frühzeitigen Cannabiskonsum in häufigerem Maße sehr schwer zu leiden hätten. Elf unterschiedliche Studien, die einen Personenkreis von 23000 Jugendlichen abdeckten, würden darauf hinweisen, dass ein großer Teil der jungen Hanfnutzer vor dem Alter von 35 Jahren an schweren Depressionen erkranken könnten. 37 Prozent der unter achtzehnjährigen Kiffer würden im Laufe des Lebens an derartigen psychischen Problemen leiden, hätten sie im jungen Alter Kontakt mit dem natürlichen Rauschmittel gehabt. Dies würde bedeuten, dass unter 14 Jugendlichen mindestens ein Heranwachsender seine später ausbrechende Depression aufgrund von Cannabiskonsum erleiden würde. Aus den Untersuchungen wurden dazu extra alle Personen ausgeschlossen, welche bereits im jungen Alter unter Depressionen litten, oder derartige Fälle in der Familie besaßen.



Ebenso wurde überprüft, inwieweit der Konsum von Cannabis für den Ausbruch von Angstzuständen oder suizidalem Verhalten verantwortlich gemacht werden könne, wobei festgestellt worden ist, dass statistisch eigentlich keine greifbaren Werte bezüglich der Angstausbrüche gefunden werden konnten. Dagegen sei aber festgestellt worden, dass jugendliche Kiffer eine bis zu dreimal höhere Suizidrate aufweisen würden, auch wenn hier ebenfalls nicht genügend Datenmaterial aufgefunden wurde, welches diese schwerwiegende Behauptung stichfest unterstützen könne. Im Endeffekt ließe sich auch nicht eindeutig Aussagen, dass Cannabis für den Ausbruch von Depressionen verantwortlich sei, da einzig Vermutungen bezüglich dieses Tatbestandes aufgrund von Gehirnuntersuchungen gemacht worden sind. Ein direkter Zusammenhang, der den kausalen Zusammenhang zwischen Marihuana und Depressionen, Angstzuständen und suizidalem Verhalten ziehen könnte, konnte nicht aufgedeckt werden. Um dies wissenschaftlich korrekt anzustellen, müssten schließlich viele Jugendliche unter Beobachtung Cannabis konsumieren, was jedoch aufgrund eines sofort als unethisch geltenden Versuchsablaufes niemals durchgeführt werden könne. Somit schlussfolgert auch der vom BBC zu Rat gezogene Psychiater Prof. Sir Robin Murray vom Kings College London, dass die gesamte Untersuchung nicht als schlüssig betrachtet werden könne, jedoch natürlich die Möglichkeiten existierten, dass das herausposaunte Ergebnis aber dennoch „möglicherweise korrekt“ sei.



Bei einer solchen wissenschaftlichen Herangehensweise und der folgenden medialen Aufmerksamkeit könnten auch viele Cannabiskonsumenten, welche erst in späteren Jahren angefangen haben zu kiffen, sich vor lauter Unverständnis und gefühltem Ärger schon manchmal gerne sehr weit weg von diesem Planeten wünschen. Von der ständigen Strafverfolgung, Diskriminierung wie drohenden Sanktionierung einmal vollständig abgesehen …



… da bekommt man Depressionen, mindestens.