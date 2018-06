Patienten mit psychischen Problemen regulär eingeschlossen.

Es gibt immer noch viele Schauergeschichten über die Gefahren des Cannabiskonsums, die nicht mit der Realität im Einklang stehen. Weder macht der Gebrauch von Marihuana dauerhaft dumm, noch führt der Einsatz der natürlichen Rauschsubstanz zwingend zu weitreichender Drogenaffinität. Auch wenn man den traurigen Selbstmord eines verschuldeten Kiffers in Bayern schon einmal als den ersten Cannabistoten in die Geschichte eingehen lassen wollte, so führt der Konsum von Hanfprodukten sicherlich nicht zum Tode. Cannabiskonsum führt nicht zu suizidalem Verhalten, wie durch Untersuchungen der McMaster Universität anhand von Daten über Menschen mit psychischen Problemen festgestellt werden konnte.

Die Ergebnisse der Forschung widersprechen zwar vorangegangenen Untersuchungen – da bisher angenommen wurde, dass Cannabiskonsum selbst bei psychisch gesunden Menschen zu einer erhöhten Gefahr von suizidalem Verhalten führen könne – doch das Team der Wissenschaftler der McMaster Universität bekräftigt die neuen Erkenntnisse. Datenerhebungen aus zwei Forschungsreihen beinhalteten Informationen über 909 Personen, die sich in psychiatrischer Behandlung befanden. Unter 465 Männern befanden sich 112 Personen mit Suizidversuchen in der Vita, unter 444 Frauen gab es 158, welche dieses Schicksal teilten. Dennoch fanden die Forscher keine eindeutige Verbindung zwischen dem Konsum von Marihuana – einer Gewohnheit, welche sich wohl besonders häufig in dieser Personengruppe auffinden ließe – und der tatsächlichen Ausführung eines Suizidversuches.

Dagegen habe man herausgefunden, dass Patienten mit Stimmungsstörungen – und häufiger auch Frauen – mit steigender Gefahr zu Suizidversuchen neigen und mit dieser Form des Freitods in Verbindung gebracht werden könnten. Ein fester Arbeitsplatz hingegen wäre eine stabilisierende Sicherheit gegen derartige Handlungen. Eine Ausnahme machte jedoch ein gewisser Prozentsatz von Männern, die bei starkem Cannabiskonsum besondere Auffälligkeiten in der dann lebensbedrohlichen Situation aufwiesen. Leen Naji, die die in dieser Woche im Journal Biology of Sex Differences veröffentlichten Studienergebnisse mitverfasste, rät daher zu tiefer greifender Forschung, auch weil im Heimatland Kanada die weltweit am häufigsten illegal konsumierte Substanz Marihuana künftig legal über Ladentheken gehandelt werden wird.

Darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist Menschen mit psychischen Störungen eine sinnvolle Beschäftigung zu geben, wird aber auch nicht vergessen.