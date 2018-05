Erneute Beweise über die geringen Folgen des ludischen Cannabiskonsums.

Erst letzten Monat wurden die Ergebnisse einer Metaanalyse bekannt, die aufgrund von 69 verschiedenen Studien zu dem Schluss kommen konnte, dass Cannabis nur zeitweise einen geringen Einfluss auf das Denkvermögen ausübt. Selbst bei jugendlichen Nutzern konnten keine längerfristigen Negativfolgen ausgemacht werden, weshalb ein gern überzeichnetes Horrorszenario aktiver Legalisierungsgegner an Glaubwürdigkeit in der Allgemeinheit verliert. Nun sind erneut Forschungsergebnisse bezüglich der Wirkung von Marihuana auf den Denkapparat veröffentlicht worden, welche das Hauptargument gegen die Cannabisfreigabe wieder mit wissenschaftlicher Brise umzustürzen wissen. Die Gehirnstruktur bleibt von Cannabis unangetastet, wie Forscher aus Australien, England und den Vereinigten Staaten in der bisher größten Bildanalyse von beobachtbarer Marihuanawirkung feststellten.

Auch wenn sich die deutsche Drogenbeauftragte auf den Kopf stellt, so sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse der internationalen Forscher nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die vor der Veröffentlichung in dem Addiction-Journal freigegebenen Einblicke in die neusten Studienergebnisse zur Cannabisgehirnforschung zeigen unumstößlich, dass normale Variationen des Cannabiskonsums statistisch nicht mit individuellen Unterschieden in der Gehirnmorphologie korrelieren, welche durch das subkortikale Volumen gemessen werden. Verständlicher erklärt heißt dies, dass bei untersuchten Zwillingsproben in sieben verschiedenen Regionen des Gehirns – inklusive Thalamus, Hippocampus, Amygdala und Nucleus accumbens – das Volumen der Grauen Substanz keine Einbußen selbst bei häufigem Cannabisgenuss nimmt. Nikotin würde im Vergleich dagegen signifikant für ein verkleinertes Volumen des Thalamus bei Männern im mittleren Alter sorgen.

Damit stehen die Ergebnisse der bisher größten explorativen Analyse, bei der die Bildgebung des Gehirns mit Daten über komorbide Substanzen zur Anzeige von Cannabis kombiniert wurde, im Einklang modernerer Erkenntnisse, welche den legal erhältlichen Rauschmitteln bedeutend höheres Gefahrenpotenzial zusprechen.

622 junge Australier und 474 Amerikaner im mittleren Alter nahmen an den internationalen Untersuchungen teil, welche somit – ohne Schaden zu nehmen – ihren persönlichen Teil zur wissenschaftlichen Aufklärung über die Wirkung von Cannabis beitragen konnten. Alle anderen Marihuanabefürworter sind morgen herzlich zur Teilnahme am GMM eingeladen, um das recht unschädliche Unkraut wieder salopp gesellschaftsfähig zu machen.

Gesundheit statt Strafverfolgung für bislang ungeschädigte Gehirne!