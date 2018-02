Alkohol hingegen sichtbar.

Gesundheitliche Schäden und schlimme Auswirkungen für das menschliche Gehirn sind die meist verwendeten Argumente von Prohibitionisten im Kampf gegen eine anstehende Legalisierung von Cannabis. Auch wenn mittlerweile bereits über die Hälfte der Ärzte in Deutschland (laut ÄND-Umfrage) für eine Freigabe von Marihuana für Erwachsene stimmen, und schon oft in aktuelleren wissenschaftlichen Studien die relative Ungefährlichkeit des Cannabiskonsums selbst unter heranwachsenden Nutzern bestätigt wurde, lassen sich die „alternativen Fakten“ der Legalisierungsgegner oft nur schwer wieder vergessen machen. Um erneut herauszufinden, dass legale Rauschmittel wesentlich schädlicher für Leib und Seele sind, verglich ein Team von Forschen der Universität von Colorado Boulder einmal mehr die Volksdroge Nummer eins mit Marihuana, und fand dabei heraus: Cannabis hat kaum negative Auswirkungen auf das Gehirn.

Den Ergebnissen der Studienleiterin Rachel Thayer lag das Material aus Untersuchungen mit 853 Erwachsenen und 439 Jugendlichen zugrunde, deren Denkapparate durch Hirnscans verglichen werden konnten. Wie ausgerechnet der Business Insider mitteilt – und auf viele weitere positive Effekte von frei gehandeltem Marihuana hinweist – ergaben die wohl erstmalig hinsichtlich der tatsächlichen Hirnstrukturen untersuchten Testpersonen nach Auswertung der aufwendigen Scans preis, dass Cannabis kaum negative Auswirkungen auf das Gehirn ausübt. Im Vergleich zeige Alkohol dagegen klare Effekte, welche das Volumen der grauen sowie weißen Substanz im menschlichen Gehirn sichtbar verringere. Das Fazit der Gegenüberstellung der beiden diskussionsträchtigen Rauschmittel lautet daher auch in der Veröffentlichung im Magazin Addiction, dass „die möglicherweise vorhandenen negativen Folgen von Cannabis … definitiv nicht einmal annähernd so ausgeprägt wie die negativen Konsequenzen von Alkohol“ sind.

Dass Cannabis wahrhaftig das geringste Problem darstellt, wissen auch ehrlich bemühte Fachärzte hierzulande frei auszusprechen, denen Suchterkrankungen täglich in ihren schlimmsten Formen erscheinen. Dr. Thomas Rieder – Leitender Medizinaldirektor der Station C8 am Bezirksklinikum Mainkofen – kann aus nächster Nähe davon berichten, wie gering die Wirkung von Cannabis im Vergleich zu anderen auch legal erhältlichen Substanzen auf das Leben ist. Nicht ein einziger Cannabistoter stehe den Zehntausenden Alkohol- und Tabakopfern gegenüber, weshalb es wohl gerechtfertig ist, dass der Mediziner es seltsam findet, „mit welch ideologischer Verbissenheit über Cannabis und THC gerade in Bayern diskutiert wird, ohne sich überhaupt für die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu interessieren“.

Am 22. Februar darf man bei wissenschaftlichem Interesse dagegen wieder einmal herausfinden, um wie viel Volumen sich die graue und weiße Substanz bei Cannabisgegnern im Bundestag verringert hat, wenn aus diesen Kreisen über die Anträge der FDP, Grünen und Linksfraktion bezüglich der Freigabe von Hanf erneut mit alter abgestandener Heißluft kontra argumentiert werden wird. Dank des Alkohols recht vorhersehbar …