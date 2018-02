Nur zwölf Prozent sehen die Gesundheitsrisiken dagegen sprechen.

Häufig melden sich im zurechtgerückten Rampenlicht der gängigen Medien Fachleute und Experten zum Thema Cannabiskonsum zu Wort, denen nur die üblichen Schauergeschichten von sinkenden Hemmschwellen und steigendem Psychosenrisiko unter Jugendlichen aus dem Mund prasseln wollen. Die polizeilich durchgesetzte Prohibition von Cannabis ist daher in jenen Augen in jedem Fall sinngerechter, als die überfällige Freigabe von Hanf für erwachsene Bewohner unter strengen Jugendschutzbestimmungen und Alterskontrollen. Dass sich die oft beschworenen gesundheitlichen Gefahren des auch medizinisch einsetzbaren Naturgutes aus ärztlicher Sicht bei einer Freigabe jedoch nicht ganz so gravierend für die gesamte Gesellschaft gestalten, zeigt eine aktuelle Umfrage, die den angeheizten Diskussionen über einen politischen Umschwung in der Cannabispolitik geschuldet ist. Das überraschende Ergebnis: Die knappe Mehrheit deutscher Ärzte ist für die Legalisierung von Marihuana.

Genau 53 Prozent aller an einer vom Ärztenachrichtendienst (ÄND) initiierten Umfrage teilnehmenden Mediziner Deutschlands sind nach derzeitigem Stand für die Freigabe von Marihuana unter strengen Regeln. Einzelne Stimmen sprechen sich für eine Abgabe des natürlichen Rauschmittels in Apotheken aus, wo – im Einklang mit dem Großteil der Befürworter – die Überprüfung der Warenqualität sowie Hinweise für Aufklärungs- und Beratungsangebote Platz finden könnten. 858 Haus- und Fachärzte folgten innerhalb von 24 Stunden dem Aufruf, sich via einer Online-Umfrage eine Stimme zu verschaffen, welche am 06.02.2018 ihren Anlauf nahm. 36 Prozent der befragten Ärzte empfinden dagegen die nun in Gang gesetzten Bemühungen bezüglich der medizinischen Versorgung für ausreichend und halten eine ärztliche Verschreibungspflicht für das richtige Maß im Umgang mit Marihuana. Nur zwölf Prozent der Teilnehmer halten die vollständige Prohibition für sinngerecht und widersprechen sogar dem Einsatz als letzte Rettung bei chronisch Kranken – und damit wohl auch dem einst feierlich abgelegten Hippokratischen Eid. Gründe für die kleine Minderheit der medizinisch ausgebildeten Personen gegen eine Legalisierung liegen in erste Linie in den Schauergeschichten über die negative Beeinträchtigung kognitiver Leistungsfähigkeit, über die schädlichen Auswirkungen beim Rauchen für die Lungen und selbstverständlich über die erhöhten Psychoseentwicklungen bei Nutzern begraben.

Dass diesen wissenschaftlich mittlerweile häufig widersprochenen Gesundheitsgefahren auch alle jugendlichen Konsumenten während des prohibitionistischen Verbotsversagens in steigender Quote ausgesetzt sind, übersehen diese Götter in Weiß jedoch im Gegensatz zu aufgeschlossenen Jugendsozialarbeitern und Präventionsbeamten, welchen giftiger Alkohol – als größter Rammbock beim Einreißen von Hemmschwellen – gefährlicher erscheint. Und selbst gefallene „Kinderstars“ wissen von den wirklichen Risiken des im Untergrund stets stattfindenden „Drogenverkaufs“ zu berichten, die unter veränderten Bedingungen keine große Bedrohung für die eigene Gesundheit mehr darstellen würden. Apotheker anstatt bewaffneter Dealer als Händler ergäben somit auch aus allgemeinmedizinischer Sicht einen recht großen Sinn.

