Endlich! Kanadas Senat billigt Cannabis-Legalisierung

Finale Parlamentsabstimmung für den Gesetzesentwurf der Trudeau-Regierung zur Legalisierung von Cannabis in greifbarer Nähe

Sechs Monate haben die Damen und Herren des kanadischen Senats mit dem inneren Schweinehund gerungen – nun haben sie ihn besiegt. Letzten Donnerstag wurde der „Cannabis Act“ mit einer deutlichen Mehrheit von 56 zu 30 Stimmen bei einer Enthaltung durchgewunken. Damit ist für das Unterhaus des kanadischen Parlaments der Weg frei, ein allerletztes Mal den Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Cannabis zu lesen und zur Abstimmung zu stellen. Dass sich die Abgeordneten an den von den Senatorinnen und Senatoren vorgenommenen Änderungen des Gesetzestextes stören werden, wird nicht erwartet. Mit der Kennzeichnungspflicht und Verpackungsverordnung der Konsumeinheiten gehen die Mitglieder des House of Commons ebenso d’accord wie mit der Verschärfung des Fahrerlaubnisrechts bei Fahrten unter den THC-Einfluss. An einer Verschleppung der Schlussabstimmung oder gar Ablehnung des vorgelegten Gesetzesentwurfs ist der Mehrheit des Unterhauses keinesfalls gelegen. Vielmehr atmen alle auf, dass nun auch die ökonomische und soziale Elite des kanadischen „Oberhauses“ ihren Segen für das gibt, worauf nicht nur die Hanf-Community wartet, sondern auch der eine oder andere Kapitalanleger, der sich von der Cannabis-Legalisierung schwindelerregende Renditen verspricht.

Der ersehnte Tag der Befreiung wird also noch ein bisschen auf sich warten lassen. Bis das Gesetz das Unterhaus der Parlamentarischen Monarchie passiert hat und dem Generalgouverneur Ihrer Majestät Queen Elisabeth II. zur Unterschrift vorgelegt wird, werden noch ein paar Monate ins Land gehen. Bis September oder Oktober werden sich die Konsumenten wohl noch gedulden müssen, bis sich die Schleusen öffnen und die Cannabis-Industrie den Markt mit der begehrten grünen Rauchware flutet.