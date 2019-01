Münchens Oberbürgermeister ist für den heimischen Cannabisanbau – jetzt!

Medical marijuana made in Munich.

Foto: Bud Spencer

Dass der Deutsche Hanfverband – kurz DHV – eine Führungsrolle in der Legalisierungsbewegung hierzulande übernimmt und mit vielen funktionierenden und Aufmerksamkeit erregenden Aktionen erfolgreich für die deutschen Cannabisliebhaber eintritt, konnte gestern erst wieder festgestellt werden, als man dort einen neuen Rekord bei der jährlich stattfindenden Spendenkampagne aufstellte. Zeitgleich sorgt auch der Landesverband in München für bemerkenswerte Schlagzeilen in Online- und Printmedien, welche auf der effizienten Arbeit der engagierten Mitglieder fußt. Im April 2018 ließ der jetzt bereits mit einem Hanfadler geehrte Michael Greif vom DHV München seine Ideen in Medien veröffentlichen, die einen Medizinalhanfanbau in der bayrischen Landeshauptstadt zum Inhalt hatten. Da die Produktion von medizinischem Cannabis hierzulande durch die schlampige Arbeit der verantwortlichen Cannabisagentur mehrfach in den Verzug gerutscht ist, benötigt Deutschland Alternativen zum Import, um die Versorgung der vielen Zehntausend Cannabispatienten garantieren zu können. Weil ein derartiges Vorhaben als ein Projekt mit „im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken“ gewertet werden kann, gibt es realistische Optionen den von der Bundesregierung geplanten Schleichweg zu umgehen. Selbst Münchens Oberbürgermeister ist für den heimischen Cannabisanbau, wie man bei der Übergabe einer dieses Thema zum Inhalt habenden Petition am 11.01.2019 in Erfahrung bringen konnte.









Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD steht der Thematik sichtlich aufgeschlossen gegenüber, wie man in Schlagzeilen und Berichten über das vom DHV vorangetriebene Vorhaben liest. Bei der Übergabe der im Mai 2018 gestarteten Petition seitens Mitgliedern des Deutschen Hanfverbandes München konterte der OB im Sinne der Unterzeichner mit der Ansage, dass er seine Fraktion bereits dazu aufgefordert habe, alle Möglichkeiten für eine Sondergenehmigung zum Anbau von Medizinalhanfblüten zu prüfen. Man hätte genügend Fläche um Derartiges durchzuführen und damit den noch häufig auf dem Trockenen sitzenden Medizinalhanfpatienten zu helfen. Man wolle schließlich dafür sorgen, dass Patienten, denen ihre Medizin ausgeht, nicht mehr gezwungen sind auf einem Schwarzmarkthändler auszuweichen und damit auch nicht mehr vom Staat kriminalisiert werden können. Er ginge sogar davon aus, dass man eine Mehrheit im Münchner Stadtrat besäße, die die Unternehmung befürworten würde.



Somit könnte im am stärksten prohibitionistisch eingestellten Bundesland in Bälde schon der Hanf gedeihen, während die Deutsche Cannabisagentur noch nicht einmal die Anbaulizenzen an potenzielle Produzenten verteilte.



Gute Arbeit DHV!