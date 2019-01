Deutscher Hanfverband konnte Spendenziel mehr als verdoppeln.



Am 01. Dezember 2018 startete die Weihnachtsspendenkampagne des Deutschen Hanfverbandes. Wie in den letzten Jahren sammelte man dort online über einen Zeitraum von 46 Tagen Gelder von freiwilligen Unterstützern, um eine spezielle Aktion anzutreiben, die im Sinne der vielen Millionen Marihuanakonsumenten im Land sein dürfte. Für das Jahr 2019 plante der DHV mit den generierten Einnahmen eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht zu forcieren, welche die Verfassungswidrigkeit des Hanfverbotes aufdecken könnte. Am 15.01.2019 endete die sogenannte Justizkampagne, welche das gesetzte Spendenziel nun weit übertroffen hat. Über einhunderttausend Euro für die Legalisierung von Cannabis haben die Teilnehmer, welche das Hanfverbot aus vielen guten Gründen nicht akzeptieren wollen, der Lobbyorganisation der Cannabiskonsumenten überlassen, um eine möglichst effektive Umsetzung des Plans zu ermöglichen.



Im Winter 2017/2018 konnte der Deutsche Hanfverband während der damaligen Weihnachtsspendenaktion ganz 49199 Euro zusammensammeln, die wie versprochen für die Berechnung der gesamten Prohibitionskosten durch den angesehenen Wirtschaftsökonomen Justus Haucap ausgegeben wurden. Da sich der Verband stets vornimmt, die Spendenhöhe des Vorjahres zu übertreffen, galt es den Betrag aus 2017/2018 zu übertrumpfen. Das ist den vielen Unterstützern der Arbeit des Deutschen Hanfverbandes jetzt mehr als gelungen, da nicht nur dieses Ziel erreicht worden ist, sondern sogleich der Betrag aus dem letzten Jahr mehr als verdoppelte werden konnte. Ganze 110069 Euro spendierten die vielen Hanffreunde und Branchenvertreter aus Deutschland dem DHV, damit dieser nun erneut zur Tat schreiten kann, um die politische Führung zu erschüttern und die Situation schnellstmöglich verändern zu können. Möglicherweise sind Beträge, die zum Ende der Aktion gespendet worden sind, sogar noch nicht vollständig verbucht, sodass die genannte Summe sogar final noch einmal eine Steigerung erfährt.

Nicht nur die gewaltige Summe an Einnahmen sollte jedoch zu Freude auf der einen und Entsetzen auf der anderen Seite aller mit dem Thema beschäftigten Personen führen, auch sollte diese massive Anzahl an gespendetem Geld recht offensichtlich zeigen können, wie viele Menschen im Land die Diskussion über eine Hanffreigabe bewegt und wie sehr eine Veränderung um Umgang mit Cannabis gewünscht wird. Dass diese Befürworter der Legalisierung von Marihuana weder ihr sauer erspartes Geld in ein Himmelfahrtskommando investieren, noch, dass die Vorstellungen jener Personen auf verblümten Vorstellungen fußen, beweist einmal die Erfolgsquote des Deutschen Hanfverbandes – der auch schon versprochene Kinowerbung lieferte, die am höchsten unterzeichnete Petition in den Bundestag einbrachte sowie die Kostenberechnung der Prohibition wie versprochen ablieferte – und auch ein Blick in andere Gefilde zu einer anderen Zeit. Gestern vor einhundert Jahren ließ man in den Vereinigten Staaten von Amerika das Alkoholverbot als Zusatz in die Verfassung einfließen, was einen Drogenkrieg sondergleichen heraufbeschwor. Nachdem Persönlichkeiten wie Al Capone sich diesen Umstand im bestmöglichen Maße zunutze machten, sah man 24 Jahre später ein, dass das Verbot weder durchzusetzen ist noch das es greifbare Vorteile bietet. Die Beendigung der Prohibition sorgte dann für regulierte Zustände, welche offensichtlich machten, dass eine Freigabe weitaus mehr Vorteile als Nachteile mit sich bringt.



Vielleicht kann das amerikanische Beispiel von vor 100 Jahren daher auch einmal in naher Zukunft hierzulande endlich richtig verstanden werden – von Richtern des Bundesverfassungsgerichtes.