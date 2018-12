„Dem internationalen Trend zu folgen, wäre für Deutschland ein fataler politischer Irrweg.“

Die Frage über den Umgang mit Cannabis scheint mittlerweile tatsächlich eine Glaubensfrage geworden zu sein. Während verschiedene Länder und US-Bundesstaaten selbst den Genusskonsum von Marihuana als gesellschaftlich vertretbar verstehen, Gerichtshöfe im Ausland die kontraproduktive Prohibition als verfassungswidrig erkennen, treibt sich in Deutschland weiterhin oft die Meinung in Köpfen herum, dass von dem natürlichen Heil- und Rauschmittel unsagbare Gefahren ausgehen. Auch wenn angesehene Mediziner schon lange von der verblüffenden Wirksamkeit und geringen Schädlichkeit des Hanfs sprechen, finden immer wieder andere Meinungen ihren Weg in die Öffentlichkeit, die in der Allgemeinheit Zweifel an dem endlich langsam durchgeführten Paradigmenwechsel schüren. Aktuell meldet sich der Chefarzt der Max Grundig Klinik zu Wort und warnt vor einem Nachahmen anderswo stattfindender Fortschritte in diesem Bereich. Der Chefarzt für Psychosomatik hält Medizinalhanf für unbrauchbar und möchte dringend verhindern, dass Cannabis in Zukunft nicht mehr länger verboten sein könnte.

Besonders aufgrund der Ergebnisse der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen CaPRis-Studie hält Alexander Taube wenig von der medizinischen Einsatzfähigkeit von Cannabis. Da über 2100 alte Studien dort zusammengetragen sowie analysiert wurden, welche der Wirksamkeit von Cannabis zum Beispiel als Schmerzmittel widersprachen, jedoch viele – mittlerweile widerlegte – Nebenwirkungen aufzeigten, ist Taube entsetzt, dass das einst einstimmig beschlossene Gesetz zu Cannabis als Medizin nicht schnurstracks zurückgezogen wurde. Die Gefahren, eine Psychose auslösen zu können, wären für Betroffene eine Katastrophe; er selbst habe Personen getroffen, die trotz des Besitzes vielversprechender Talente keine Chance auf ein vernünftiges Leben mehr besäßen. Da zehn Prozent der Nutzer von Cannabis eine Störung entwickelten, wäre der Einsatz des Naturheilmittels auch aufgrund der nicht bewiesenen Heilwirkungen besonders alarmierend. Nach dem wissenschaftlichen Kenntnisstandes Taubes wären einzig die fatalen Folgen des Gebrauches eindeutig wahrnehmbar, die auch zu einer höheren Unfallrate im Straßenverkehr führten.

Der erst seit dem 01. November 2018 an der von dem Unternehmer Max Grundig gegründeten Klinik beschäftigte Facharzt, der auch Kunstdidaktik und Theaterwissenschaften studierte, scheint somit die von ihm nur als Trend wahrgenommenen Veränderungen einzig anhand eines von der Drogenbeauftragten unterstützten Metaanalyse alter Studien betrachtet zu haben, während er sich gänzlich vor neuen Erkenntnissen verschließt. Der zuvor für eine Krankenhaus-GmbH arbeitende Mediziner übersieht schließlich die Ergebnisse modernerer Untersuchungen, welche selbst in seinem Fachbereich liegende Fakten über die Nützlichkeit von Marihuana bei Schizophrenie und Psychosen liefern. Stattdessen beruft sich Taube auf verblasste Argumente bekennender Cannabisgegner, die bei genauerer Betrachtung nicht länger gegen die von ihm geforderte Evidenz nach wissenschaftlicher Methode Stand halten können.

Inwieweit der Chefarzt der Max Grundig Klinik von strafrechtlich verfolgten und oft nicht freiwillig in Entzugsanstalten eingelieferten Hanfkonsumenten persönlich finanziell profitiert, lässt sich leider nicht direkt aufzeigen, doch da mittlerweile sogar die Mehrzahl aller deutschen Hausärzte von dem Einsatz medizinischen Marihuanas überzeugt ist, stellt der fast schon theatralisch agierende Chefarzt mit derartigen Äußerungen seine tatsächlich vorhandenen Künste zum eigenen Nachteil besonders beeindruckend zur Schau.

Ein Scharlatan, wie er im Buche steht, könnte man da glauben.