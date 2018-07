Cannabis-Gärtner kommt in die „Klapsmühle“

Paderborner Landgericht bestraft den Anbau von 47 Cannabis-Pflanzen mit drei Jahren Haft und Einweisung in die Entziehungsanstalt

Sadhu van Hemp

Nicht immer, aber immer öfter werden Straftäter nach altdeutscher Rechtsprechung verurteilt und zur Verbüßung der Strafe in die Irrenanstalt (neudt. Forensische Psychiatrie) eingewiesen. Opfer des Maßregelvollzugs sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter – und dazu zählen auch jene Gewohnheitsverbrecher, die sich in Zeiten der Prohibition strafbar machen, weil sie Cannabis nicht als legale Medizin, sondern als illegales Genussmittel verwenden. Der gesetzliche Rahmen für den Umgang mit gefährlichen Gewohnheitsverbrechern wurde 1933 (sic) geschaffen und erfreut sich bei deutschen Gerichten immer größerer Beliebtheit. So befanden sich anno 2013 zum Schutz der öffentlichen Sicherheit bereits knapp 11.000 Personen im Maßregelvollzug – Tendenz steigend, und der Trend geht bundesweit dahin, immer weniger Verwahrte nach erfolgreicher Therapie aus der „Dunkelkammer des Rechts“ zu entlassen.

Die strafrichterliche Anordnung der psychiatrischen Unterbringung von Alkoholkranken und Drogenabhängigen nach § 64 Strafgesetzbuch setzt keine Einschränkung der Schuldfähigkeit voraus. Das Gericht trifft auf Grund psychiatrischer Gutachten lediglich die Entscheidung, den verurteilten Straftäter gemäß des gesetzlichen Auftrages der „Besserung und Sicherung“ in eine geschlossene Maßregelvollzugseinrichtung einzuweisen – auch gegen seinen Willen. Diese Maßnahme soll die Bevölkerung schützen und den psychisch gestörten Gewohnheitsverbrecher von seiner Krankheit heilen.

Diesem Auftrag kam nun das Landgericht Paderborn nach, vor dem letzten Freitag ein 31-jähriger Cannabis-Gärtner stand. Der Paderborner hatte sein Erspartes (3000 Euro) in einen professionell ausgestatteten Indoor-Grow investiert, den er in seinem Keller eines Mehrfamilienhauses eingerichtet hatte. Doch das Schwerbrechen der Veredelung von Hanf in Rauschgift blieb nicht unbemerkt. Gerade als die 47 Hanfpflänzchen eine Größe von zehn bis 30 Zentimetern erreicht hatten, rückte nach einem anonymen Hinweis die Polizei an, um dem Haschgiftverbrecher, der bis dato nicht wegen Btm-Delikten aufgefallen war, das illegale Handwerk zu legen. Laut Landeskriminalamt hätte jede Ernte 1,9 Kilo Rauschmittel und einen Verdienst bis zu 19.000 Euro erbracht.

Der Angeklagte war vor Gericht vollumfänglich geständig. Er habe schon als Teenager gekifft, sei aber wieder davon abgekommen. Auch beruflich sei alles seinen geraden Weg gegangen, bis er 2017 wieder zum Joint gegriffen habe und die Idee des eigenen Hanfgartens aufkam. Die erwartete Ernte wollte er nicht komplett alleine verbrauchen, sondern teilweise auch verkaufen.

Das Gericht würdigte die Einlassung des Angeklagten jedoch nicht. Eine Bewährungsstrafe kam nicht in Betracht, da neben den Pflänzchen ein Butterflymesser griffbereit lag – somit also bewaffneter Drogenhandel abzustrafen war. Vielmehr sah sich das Gericht durch die umfangreiche Aussage veranlasst, den Cannabis-Verbrecher doppelt zu bestrafen: Verhängt wurden drei Jahre Haft und die Einweisung in eine geschlossene Entziehungsanstalt. Das Urteil wurde damit begründet, dass der Angeklagte etwas gegen seine Sucht tun soll. „Sie werden sofort zur Therapie geladen und müssen nicht erst ins Gefängnis“, verkündete der Vorsitzende Richter und stellte in Aussicht, die Strafe nach der Hälfte zur Bewährung auszusetzen. „Das ist eine super Chance.“

Der Verurteilte ergriff die „Chance“ und akzeptierte den Schuldspruch und die richterliche Anordnung, sich bis auf Weiteres in der Nervenheilanstalt von fürsorglichen Psychoklempnern mit vielen bunten Pillen „sonderbehandeln“ zu lassen.

Dass das Schicksal des 31-jährigen Paderborners kein Einzelfall ist, zeigen auch andere Gerichtsverfahren wegen geringfügiger Cannabis-Delikte. In Augsburg erwischte es kürzlich einen Gärtner, der in Baumwipfeln THC-arme „Deutsche Hecke“ anbaute. Und im niedersächsischen Göttingen droht einem 62-jährigen Kleindealer die Zwangseinweisung in die Klapsmühle.

Die Betreiber der „von der Außenwelt abgeschirmten Folterhöllen“ können sich freuen. Der Einfluss forensisch-psychiatrischer Gutachten auf Gerichtsentscheidungen fördert das Geschäft und sichert Arbeitsplätze – und das in einem rechtsfreien Raum, in dem missliebige Personen ganz legal misshandelt werden dürfen.