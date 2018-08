Auslösen von Schizophrenie; negativ – Eindämmen von Psychosen; positiv!

Immer wenn es um die Gefahren des Cannabiskonsums geht, warnen Prohibitionisten und konservative Mediziner vor den Auswirkungen der natürlichen Rauschsubstanz auf das menschliche Gehirn. Psychosen brächen unvorhersehbar aus, Schizophrenie wäre eine häufige Folge. Dass schon verschiedene Untersuchungen am Objekt jedoch schon das genaue Gegenteil herausfanden, oder den Umkehrschluss aus dem Verhalten der Beobachteten zogen, wurde und wird in diesen Kreisen einfach überhört. Nun haben aufgeschlossene Wissenschaftler weitere Erkenntnisse über den Einfluss von Hanf auf das Gehirn gewonnen, die erneut die relative Ungefährlichkeit des Pflanzenkonsums bestätigen und ebenso für den medizinischen Aspekt im psychologischen Einsatzgebiet sprechen. Zwei unterschiedliche Untersuchungen haben die Wirkung von Marihuana erneut unter die Lupe genommen und fanden heraus, dass kein Zusammenhang zu Ausbrüchen von Schizophrenie geschlossen werden kann, dafür aber Psychosen mit Cannabiswirkstoffen behandelt werden können.

Forscher des QIMR-Berghofer’s-Translational-Neurogenomics-Labors, der holländischen Radboud Universität sowie der amerikanischen Virginia Commonwealth Universität nahmen sich die in diesem Themenfeld bisher größte genutzte Menge von DNA-Proben vor, welche von über 180000 Personen stammten. Millionen verschiedener genetischer Varianten wurden untersucht, sodass man 35 Gene identifizieren konnte, welche bestimmten, ob ein Mensch zu dem Gebrauch von Marihuana während seiner Lebenszeit neigen wird. Dabei fand man ebenso eine Überlappung gewisser Genstrukturen, welche auf die Existenz psychischer Störungen hinweisen würden. Die entdeckten Gene, welche also den Gebrauch von Cannabis bei einer Person wahrscheinlicher werden lassen, beeinflussten den genetischen Code, welcher für das Auftreten von Schizophrenie, bipolaren Störungen oder auch das Ausbilden gewisser Wesenseigenschaften verantwortlich sei. Menschen mit einer derartigen Störung neigten daher eher zu dem Gebrauch von Cannabis, um – so wird wieder einmal vermutet – die störenden Symptome mit dem grünen Heilkraut selbstständig zu behandeln.

Passend zu diesen schlecht umzustoßenden Ergebnissen erscheinen im JAMA Psychiatry die Erkenntnisse eines Teams von Wissenschaftlern des Londoner King’s College, welche sich mit den psychotischen Stresssymptomen von 33 Probanden auseinandersetzten. Diese jungen Menschen besaßen noch keine ausgebrochene Psychose und wurden mit Cannabidiol behandelt. Nach der Gabe von CBD-Kapseln zeigte sich in Computerscans des Gehirns, wie die Substanz aus Hanf auf gewisse Bereiche des Denkapparates wirkte und abnormale Aktivitäten im Striatum, im Temporallappen und im Mittelhirn eindämmte. Alle diese von CBD beeinflussten Regionen des Gehirns weisen spannenderweise bei dem Auftreten einer tatsächlichen Schizophrenie Abnormalitäten auf und werden regulär mit der Krankheit in Verbindung gebracht.

Cannabis jedoch nun offensichtlich nicht mehr unbedingt!