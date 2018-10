36 Prozent Zuwachs in 18 Jahren aufseiten der Befürworter gemessen.

Seit 1969 gibt es in den USA in einer jährlich stattfindenden Umfrage den Themenpunkt Cannabis. Die von der Gallup-Gruppe durchgeführten Datenerhebungen und Analysen dieses Bevölkerungschecks können daher über die Stimmungslage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten Auskunft geben und die Meinung der Allgemeinheit widerspiegeln. Während 1969 erst 12 Prozent von Amerika der Freigabe von Hanf positiv gegenüber eingestellt war, im Jahr 2000 bereits 30 Prozent von den Vorteilen der Legalisierung überzeugt war, so hat die neuste Umfrage ergeben, dass aktuell ganze 66 Prozent der amerikanischen Bevölkerung Cannabis legalisiert sehen will. Zwei von drei Amerikanern befürworten die Legalisierung von Cannabis, wie das hoch anerkannte Markt- und Meinungsforschungsinstitut nun mitteilte.

Während 2017 durch das Umfrageergebnis festgestellt werden konnte, dass circa die Hälfte der Amerikaner bereits einmal Kontakt in ihrem Leben mit Cannabis schlossen, so lässt sich aus den neusten Datenerhebungen entnehmen, dass ein größerer Teil der US-Bürger mittlerweile für die Freigabe von Hanf zu Genusszwecken stimmt. Mit 66 Prozent Befürwortern erreichte man den bisherigen Höchstwert in dieser Entscheidungsfrage, welcher in Zeiten erklommen wird, in welchen bereits neun Bundesstaaten Erfahrungen mit der staatlich regulierten Cannabisversorgung machen konnten. Drei Jahre in Folge sind die Zahlen in Richtung liberale Gangart gestiegen; selbst unter der republikanisch eingestellten Schicht stimmte eine Mehrheit von 53 Prozent für diesen Weg. Politisch weniger verkrampfte Amis, die in den Reihen der Demokraten oder freien Wähler aufzufinden sind, entschieden sich in der Gallup-Umfrage sogar zu 75 beziehungsweise 71 Prozent für die Beendigung der Strafverfolgung von friedlichen Cannabisnutzern. Unter den Millennials – den jungen Erwachsenen – stimmten sogar 78 Prozent für die Cannabislegalisierung. Die ältere Generation – ab einem Alter von 55 Jahren und mehr – konnte sich aber auch immerhin mit 59 Prozent für einen Umschwung in der Drogenpolitik begeistern.

Offensichtlich wird bei diesen eingeholten Zahlen, dass die stattfindende Legalisierung von Cannabis – 31 Bundesstaaten bieten in den USA schließlich auch Garantien für Medizinalhanfpatienten – mehr Befürworter als Gegner produziert, was eindeutig für die positiven Effekte dieses Alternativweges zur Prohibition spricht. Wenn jeder siebte Amerikaner als Nutzer der natürlichen Heil- und Rauschsubstanz bereits vollste Akzeptanz für seine Vorlieben in der Allgemeinheit erfährt und auch Menschen ohne direkten Kontakt zu den Pflanzenprodukten die Vorteile der umgesetzten Cannabislegalisierung erkennen, müssen die Auswirkungen für das gesamte Land spürbar von Vorteil sein – auch wenn hierzulande von politisch verkrampfter Seite weiterhin mit unhaltbaren Schauergeschichten vor einem unausweichlichen Verfall von Sitte und Moral gewarnt wird.

Am 06. November erhalten die Bewohner von North Dakota und Michigan die nächste Option, sich mit der freien amerikanischen Stimme für eine Verbesserung der gegenwärtigen Zustände zu entscheiden und somit Cannabis auch in ihren Bundesstaaten freizugeben. Dass diese beiden US-Staaten direkt an Kanada angrenzen, könnte die bevorstehende Wahl zusätzlich ein klein wenig beeinflussen. Legalize!