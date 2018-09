Pharmazeutische Produkte sind günstiger sowie getestet.

Schon Ende Mai nutzten in Deutschland mindestens 19000 Personen Cannabis als Medizin, wobei nur bei hochgerechnet 14000 Patienten die gesetzlichen Krankenkassen zu einer Kostenübernahme bereit waren. Da Cannabisblüten hierzulande auch noch die folgenden zwei Jahre aufwendig importiert werden müssen, während der Stamm an Nutzern der Naturmedizin wachsen wird, lässt sich prognostizieren, welche Arbeit auf die Versicherer in Zukunft wartet. Dass man dort somit insgesamt nicht sonderlich erfreut von den Entwicklungen auf dem medizinischen Sektor ist, lässt nun ein Statement der Barmer vermuten, das von der Thüringer Landeschefin dieser Krankenversicherung ausgesprochen wurde. Krankenkassen zweifeln an der Wirksamkeit von Cannabisblüten.

Obwohl in Thüringen seitens der Barmer nur 56 Prozent der 147 im Jahr 2017 eingegangenen Anträge auf Kostenübernahme bewilligt worden sind, stört sich Birgit Dziuk an den unverhältnismäßig hohen Preisen und den fehlenden Dosiermöglichkeiten der in unterschiedlichen Potenzen erhältlichen Naturmedizin. Cannabisblüten sollten eigentlich überhaupt erst gar nicht zum medizinischen Einsatz kommen, da es schließlich alternative Präparate von pharmazeutischen Konzernen zu erwerben gäbe, sagte die Landeschefin der Thüringer Barmer gegenüber der Ostthüringer Zeitung. Es fehlten der natürlichen Substanz zudem auch bestätigende Erkenntnisse über dessen Wirksamkeit aus frühen Nutzenbewertungen, welche alle künstlichen Neuentwicklungen eines Pharmaherstellers immer besäßen. Aus diesem Grund zweifelt Birgit Dziuk auch an dem tatsächlichen Nutzen, verwende man Cannabisblüten bei Tumor-, Skelet- oder Muskelschmerzen. Es läge kein klarer Nachweis vor, bemängelt die Thüringer Landeschefin der Barmer, und weißt darauf hin, dass aussagekräftige wissenschaftliche Studien benötigt würden. Die Ausweitung des Anwendungsspektrums widerspräche bisher allen Erkenntnissen der evidenzbasierten Medizin.

Dass es mit der auch von anderen Krankenkassen bemängelten Preisgestaltung von Cannabisknospen sowie auch den Differenzen zu pharmazeutischen Produkten jedoch nicht ganz so einfach gestellt ist, ließ erst kürzlich die Deutsche Apotheker Zeitung aufzuschlüsseln, welche die Thematik offensichtlich etwas tiefgründiger zu erforschen versucht als die deutschen Krankenversicherer. Wirkstoffgehalt, viele weitere natürliche Inhaltsstoffe und variierende Anwendungsoptionen können in unbelassener Knospenform für Patienten und Krankenkassen hier doch einige Vorteile bieten – sogar beim Preis.