Kein Medizinal-Cannabis aus Deutschland vor 2020

Bundesgesundheitsministerium gibt unbefriedigende Antwort auf Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion

Jetzt ist es amtlich: Medizinalhanf aus deutschen Landen wird frühestens im Jahr 2020 in staatlich lizenzierten Gewächshäusern blühen und in die Apotheken kommen. Damit verschiebt sich die erste Cannabis-Ernte um mindestens ein Jahr. Nach wie vor ist der Plan, von handverlesenen Produzenten im Zeitraum von vier Jahren 10.400 Kilogramm Medizinal-Cannabis anbauen zu lassen. In der Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion heißt es: „Bis Medizinalcannabis aus dem Anbau in Deutschland für Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht, wird der Bedarf weiterhin über Importe gedeckt.“ Nach Ministeriumsangaben hat die „Cannabisagentur“ des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bisher 15 Einfuhrgenehmigungen erteilt.

Grund der Verzögerung seien die Probleme mit der Ausschreibung der Anbaulizenzen. Nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf im März 2018 die erste Ausschreibung für null und nichtig erklärt hatte, sei die Planung, bereits 2019 die erste Ernte von Cannabis für medizinische Zwecke einzufahren, hinfällig. Das im Juli gestartete Ausschreibungsverfahren soll laut Gesundheitsministerium zügig abgeschlossen werden, so dass gute Chancen bestehen, „die Aufträge im ersten Quartal des Jahres 2019 zu vergeben“.

Der FDP-Gesundheitsexperte Wieland Schinnenburg sagte dazu, dass das Vorgehen des BfArM weiter unbefriedigend sei. „Durch eine schlampige Ausschreibung wurde die Produktion in Deutschland um mindestens ein Jahr verzögert”, kritisierte der Bundestagsabgeordnete. Zudem sehe die neue Ausschreibung eine viel zu geringe Produktionsmenge vor, die gerade einmal die derzeitige Importmenge abdecke. Unberücksichtigt bleiben alle Anzeichen für einen deutlich steigenden Bedarf an medizinischem Cannabis.

Die ausländische Cannabis-Industrie lacht sich derweil ins Fäustchen ob der deutschen Schlafmützigkeit. Denn die garantiert den Importeuren einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, um ihr Produkt auf dem deutschen Markt ohne lästige deutsche Konkurrenz zu placieren und zu etablieren – und das zu Wucherpreisen.