RBC Capital Markets verspricht Anlegern blühende Landschaften.

Die Legalisierung von Cannabis in Kanada am 17. Oktober 2018 lässt auch die Nachbarn aus den USA etwas neidisch gen Norden blicken, obwohl im eigenen Land in verschiedenen Bundesstaaten mit der noch immer leicht skeptisch betrachteten Ware gehandelt werden darf. Da jedoch ein Großteil der Staaten noch keinen freizeitlichen Konsum von Weed erlauben, geht ein riesiger Markt weiterhin an den illegalen Handel verloren. Würden die USA ihre Bundesgesetze aufweichen und Cannabis vollständig legalisieren, könnten wesentlich höhere Einnahmen eine Folge darstellen, wie nun auch immer häufiger Experten aus der Finanzwelt anerkennen müssen. Wall Street Analytiker prognostizieren einen 47 Milliarden Dollar schweren Cannabismarkt, und, dass die Schleier der Prohibition in Amerika bald fallen.

Während das Investmentunternehmen Cowen & Co schon voraussagte, dass der Cannabismarkt den Umsatz von Softdrinks schlagen und 75 Milliarden Dollar in den nächsten 12 Jahren generieren könne, halten sich die Analytiker von RBC Capital Markets noch etwas zurück. 47 Milliarden Dollar wären laut den Wall-Street-Kennern in den USA in der nächsten Dekade pro Jahr zu erwirtschaften, steige der Verkauf von Cannabis den vom Bankunternehmen errechneten 17 Prozent entsprechend weiter. Am letzten Mittwoch versendete die Finanzservicefirma ein längeres Schreiben an Kunden, in dem vermittelt wurde, dass der Cannabissektor eine Aufholjagd mit der Bier- und Weinproduktion begonnen hätte und in den nächsten zehn Jahren den genannten Betrag von 47 Milliarden Dollar jährlich auf dem legalen Markt einnehmen könnte. Das Wachstum wäre dem Konsumsektor ohne medizinischen Hintergrund geschuldet, wo besonders Edibles und Konzentrate für klingende Kassen sorgten. Um Anlegern etwas die Angst vor dem keimenden Markt zu nehmen, befürwortete RBC Capital Markets den Einstieg seitens Constellation Brands, welche kürzlich mit einer vier Milliarden Dollar hohen Investition 38 Prozent der Anteile eines kanadischen Cannabisproduzenten übernahmen. Derartige Geschäftsabschlüsse seien genau die richtigen Schritte, um neu auftretende Marktphänomene in einer Win-win-Situation nach vorne zu bringen, betont der Analytiker Nik Modi, weshalb auch andere Firmen unbedingt vergleichbar handeln sollten.

Unterstützend fügt das Bankunternehmen noch hinzu, dass die Gesetzeslage in den Vereinigten Staaten nicht dauerhaft das Cannabisverbot durchsetzen dürfte, vor allem, da ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile eine Freigabe von Hanf vollkommen befürworten würde. Die Legalisierung von Marihuana komme in den gesamten USA mit ziemlicher Sicherheit im Laufe der Zeit, schätzt RBC Capital Markets – eine global agierende Investmentbank.