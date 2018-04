Eine 75 Milliarden Dollar Umsatz schwere Industrie wächst heran.

Dass sich in einigen US-Bundesstaaten mit legalem Cannabis gutes Geld verdienen lässt, wissen selbst autodidaktisch ausgebildete Musiker aus eigens gewonnenen Erfahrungen zu berichten. Dass mit der Wiederkehr des Hanfanbaus und der Freigabe zu Rauschzwecken ein bedeutender Wirtschaftszweig erschlossen wurde, teilen dagegen an Finanzen interessierte Analytiker auf Bestellung immer öfter mit. Solche Spezialisten machten nun erneut einige Hochrechnungen für die keimende Cannabisbranche und kamen anschließend zu dem Schluss, dass in den nächsten zwölf Jahren eine 75 Milliarden Dollar Umsatz schwere Industrie in Nordamerika heranwachsen wird, die es mit anderen Riesen auf dem Globus aufnehmen kann. Cannabis schlägt Softdrinks bis 2030.

Das Marktforschung betreibende Investmentunternehmen Cowen & Co hat neue Hochrechnungen für den nordamerikanischen Cannabissektor herausgegeben, die von weiterem Wachstum auf dem neu erschlossenen Marktplatz Marihuana sprechen. Die bisherigen Annahmen des beratenden Unternehmens, eine landesweite Hanffreigabe in den USA könne bis 2026 ganze 50 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr generieren, wären nach Aussagen der Analytikerin Vivien Azer wohl aktuell schon Realität. Daher rechnet man nun eher mit 75 Milliarden Dollar, die im Jahr 2030 durch die Umsätze mit legalen Cannabisprodukten zusammenkommen könnten. Damit steige das natürliche Rauschmittel und die medizinisch einsetzbare Pflanze vom wirtschaftlichen Faktor in Bereiche, in denen bisher der gesamte nordamerikanische Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke lag. Mit neun Bundesstaaten – plus Washington D.C. – in denen Cannabis legal verfügbar ist, wären bereits für jeden fünften US-Amerikaner die Optionen geschaffen, sich ungezwungen zwischen Vaporisation, Rauchvergnügen und Verzehr zu entscheiden. Die nun auch hierzulande unter starker Kritik stehenden Zuckerwasserbomben aus dem Kühlregal fänden hingegen aufgrund des wachsenden Gesundheitsempfindens in der US-Bevölkerung mittlerweile schon entschieden weniger Sympathie bei der durstigen Kundschaft, weshalb die Umsätze mit Softdrinks bis 2030 von Cannabisverkäufen überholt werden könnten.

Sorgen machen müssten sich jedoch nach weiterer Datenüberprüfung der Cowen-&-Co-Analytiker aber eher die Hersteller von alkoholischen Getränken, da schließlich nicht nur nach subjektiver Wahrnehmung von lokalen Pot-Shop-Betreibern bekannter Skiorte ein Nutzen von Cannabis den Wunsch nach Volltrunkenheit spürbar eindämmt.