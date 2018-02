Erstmals mehr Hanf als Hopfen im amerikanischen Skiort gefragt.

Schon vor über einem Jahr machten sich in den USA Sorgen unter Alkoholherstellern breit, die das Thema Cannabis betrafen. Prognostiziert wurde, dass die Verkäufe von legalem Marihuana negative Auswirkungen auf die Geschäfte der Getränkeproduzenten haben könnten, was sich schon zwölf Monate später bewahrheiten sollte. Nun ist in einer amerikanischen Gemeinde erstmals mehr Gras als Suff über die Theken gewandert und hat zu höheren Einnahmen bei Händlern geführt. Cannabisverkäufe in Aspen überflügeln Alkoholikaabsatz.

Während 2017 durch Spirituosenhandel in Aspen 10,5 Millionen Dollar umgesetzt wurden, schafften die Händler der legalen Hanfwaren im hoch gelegten Touristendomizil ganze 11,3 Millionen Dollar an Bargeld in ihre Kassen zu spülen. Eine 16 Prozent starke Steigerung wäre im Cannabissegment laut dem städtischen Finanzamt Aspens im Vergleich zum vorletzten Jahr festzustellen, wobei sich der Hanfsektor auch aktuell als der am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich im Einzelhandel offenbaren würde. Sechs lizenzierte Cannabishändler und fünf Spirituosen-Shops sind in dem nur knapp 7000 Einwohner zählenden Skigebiet für die gesamten Umsätze verantwortlich, wobei der große Erfolg der Grasverkäufer auch möglicherweise der hohen Lage Aspens geschuldet ist. Wenn manch sportlicher Gast in Colorados Bergen auf einen Besuch der fünf existierenden Schenken aufgrund der dünnen Luft die ersten Tage lieber verzichten möchte, sind botanische Alternativen offensichtlich sehr willkommen. Ein Betreiber eines Pot-Shops weiß dazu, dass unter Neulingen verantwortungsvoll mit Cannabis umgegangen werden kann, was er auch an einer leicht spürbar sinkenden Zahl von nächtlichen Prügeleien im Skiort festmachen könne.

Damit entsprechen diese persönlichen Erfahrungen vergangenen Studienergebnissen, die keine Erhöhung von negativen Alkoholauswirkungen in Autounfällen, Suchterkrankungen und schädlichen Langzeitfolgen bei einem Zugang zu legalem Cannabis vorhersahen, jedoch davon sprachen, dass Marihuana eine mildernde Wirkung auf Alkohol induzierte Unglücke besitzt, weil einfach weniger getrunken wird.

Wieder mehr Geld in der Staatskasse dank legalem Cannabis.