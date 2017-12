Kiffen lässt wohl weniger trinken.

Die Angst, die unter Alkoholherstellern in den USA schon vor einem Jahr umherstreifte, scheint begründet. Nach neusten Beobachtungen ist der Konsum von alkoholischen Getränken – in Bundesstaaten, die Marihuana zumindest zu medizinischen Zwecken erhältlich gemacht haben – messbar am Fallen. Dabei wurde seitens der beteiligten Wissenschaftler der Fehlerquotient Konsument einmal außen vor gelassen, da man sich bei der Datenerhebung einzig auf den Einzelhandelsabsatz konzentrierte. Die Alkoholverkäufe bei legalem Zugang zu Cannabis sind am Sinken.

Anstatt die gerne ihren Konsum herunterspielenden Trinker der Vereinigten Staaten in ein Kreuzverhör zu drängen, und dort verdrehte Fakten zu erhalten, nutzten Forscher der Universität Connecticut und der Georgia State University die Absatzzahlen von Alkoholika und Spirituosen einer Scanner-Datenbank von 90 Handelsketten. Dabei kam zum Vorschein, dass sich die Verkäufe von alkoholischen Getränken zwischen den Jahren 2006 bis 2015 unter Bezugnahme der demografischen und ökonomischen Bedingungen im monatlichen Absatz um circa 15 Prozent verringert haben, falls die Gesetzeslage den Zugang zu medizinischem Marihuana zuvor gewendet hatte. Zum Vergleich standen US-Bundesstaaten zur Verfügung, die den Einsatz von Marihuana in jeglicher Form gesetzlich unterbinden, aber selbstverständlich den Ausschank und Verkauf von Alkohol an Erwachsene genehmigen. Das Ergebnis der US-Wissenschaftler steht daher in Korrelation mit der wachsenden Beweislage, dass legal verfügbares Cannabis eine bedeutsame Verringerung von Alkoholkonsum in der Bevölkerung mit sich bringe. Diese Auswirkungen wären nach Meinung der Washington Post nicht zu unterschätzen: Betrachtet man den aktuell vergleichsweise geringen Einsatz von Cannabis bei medizinischen Fällen, sei der Nutzen bei einfacherer Zugänglichkeit für die Volksgesundheit schließlich gut einschätzbar. Ungefähr 90.000 Menschen sterben in den Vereinigten Staaten pro Jahr an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums.

Passend klingen dazu die Meldungen aus der Heimat, wo dem geplanten Cannabismodellabgabeprojekt in Münster das Aus droht, da unter anderem die zuständige Genehmigungsbehörde ethische und medizinische Bedenken besitzt …

(… während Polizisten dort Haschisch verkaufende Immigranten jagen müssen, Deutschlands Kinder insgesamt wieder besser Komasaufen lernen und hierzulande jährlich ungefähr 74000 Menschen aufgrund von zu viel Alk zu früh das Zeitliche segnen.)